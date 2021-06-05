端午連假湧現返鄉潮？網一查台鐵「北高車次」臉綠：完售
端午連假在即，本是外出遊子返鄉團圓過節的時候，但因為本土疫情仍然嚴峻，中央疫情指揮中心與各縣市首長紛紛呼籲民眾，這個端午節減少移動，避免造成病毒感染的擴散。不過有網友查詢端午連假的台鐵火車票，發現台北到高雄的車次車票幾乎都已銷售一空，讓人不禁擔憂。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 20:42:43
有網友在PTT以「端午連假第一天火車還是全滿的狀態」為題發文，分享了他在台鐵線上訂票查詢系統的搜尋結果，可以看見12號當天從台北出發抵達高雄的車次，從早上8點一路到下午16點，都是呈現餘票為0的狀態，讓原PO不禁直言，「擔心疫情是否會擴散 」，呼籲大家自肅。
其實不僅是這篇，PTT已有多篇相關討論，無論11號或12號，多名網友紛紛秀出個人的查詢結果，台鐵車票都是銷售一空。大家紛紛留言回覆說，「煩耶...那幾天不要出門好了」、「高鐵也是，去程回程，南部都沒票」、「道德勸說本來就沒鳥用」、「瑟瑟發抖囉～台灣人最自由」。
其實中央流行疫情指揮中心之前已經宣佈，台鐵、高鐵、公路運輸都必須運量降載，壓在20％以下，以避免人員移動。指揮中心也多次呼籲，連假期間民眾不要返鄉、出遊，盡量以視訊和家人聯絡。不過台南市長黃偉哲今（5）日在記者會上也透露，目前已知端午節連假約有6萬人返鄉，希望遊子們盡力做好防疫。（編輯：倪浩軒）
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