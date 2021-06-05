免排隊！苗栗「線上快篩預約系統」　降低交叉感染風險

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自疫情爆發以來，我們可以看到雙北許多快篩站因採取傳統的排隊模式，加上紙本填寫資料，造成大量人流聚集，現場可能有未感染病毒的人群混雜著確診者，長時間排隊群聚反而增加風險，這也是之前極力呼籲別因為恐慌而前往快篩站的原因。

討論，由inline團隊無償整建了「快篩排隊系統」，讓有快篩需求的朋友不必在現場排隊等候，可在約定時間前往，快篩站人員更可依篩檢進度現場調整叫號速度與號碼，所以也可在家中等收到簡訊再出門前往。

有效降低群聚風險、省去排隊等待時間並降低現場醫護人員工作負擔，目前在台北市和平醫院及新竹市政府的快篩站都已正式採用，成效非常好，苗栗縣衛生局也引進，明（6）日也將前往竹南園區社區公園進行快篩。

曾玟學也解釋，這套系統的好處，是不用像過去每次快篩都要做一個線上表單，未來只要是衛生局的社區快篩，都可以在同個網址進行預約。同時，可事先預約時段，先填好個人資訊，並等系統電話通知再前往現場，若沒接到電話就會立刻發出簡訊。此外，不熟悉科技的長者也無須擔心，仍可透過電話以最簡單的方式跟衛生局報名快篩。



