李銘忠不畏疫情留台灣　感謝前線醫護「英雄加油」

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李銘忠除了電影作品《狂徒》、《複身犯》頗受到關注之外，這次在話題新戲《第三佈局 塵沙惑》飾演反派，持槍挾持由莊凱勛飾演的民意代表，李銘忠透露：「原本看到劇本的這個反派角色，屬於好像心事重重的一個狀態，但我想讓這個角色更生動一點、更有人性、有血有肉一點，於是我加入了一些較寫實的情感放進這個角色裡面。」
導演洪伯豪形容：「雖然作為反派，但是反派其實也是有人性的，這個角色將會真實地呈現反派具有的人性，而這也是李銘忠的表演非常優秀的地方，所以由他所呈現的反派，不管是邪惡或是仇恨的時候，你還是看得到人性在裡面，而不只是演一個壞人而已。」為精準的詮釋劇中的反派角色，李銘忠也相當努力的鑽研角色，他分享：「拍攝《第三佈局 塵沙惑》，我將之前所演過的其他的角色與這個反派角色調整一下，除了劇本最初的設定，也參考了過去的拍攝經驗，加入了一些我更可以深入刻劃角色的成分進去這個角色中，希望大家可以在《第三佈局 塵沙惑》看到我不一樣的演出。」
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