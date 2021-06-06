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李銘忠不畏疫情留台灣　感謝前線醫護「英雄加油」

▲李銘忠在《第三佈局 塵沙惑》詮釋反派。（圖／CATCHPLAY）
▲李銘忠在《第三佈局 塵沙惑》詮釋反派。（圖／CATCHPLAY）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-06 08:00:00

大馬視帝李銘忠不畏嚴峻疫情，留在台灣一起抗疫，他的新戲《第三佈局 塵沙惑》即將上檔，宣傳之餘，他也不忘呼籲觀眾注意自身健康，他說：「謝謝在最前線的醫護人員，你們的努力和付出是我們的支柱，辛苦你們了，希望疫情可以趕快過去，還我們大家正常的生活。你們堅守崗位抗疫，我們堅守在家防疫，英雄們加油。」

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▲李銘忠《第三佈局
▲李銘忠（中）呈現壞人具有人性的一面。（圖／CATCHPLAY）
李銘忠除了電影作品《狂徒》、《複身犯》頗受到關注之外，這次在話題新戲《第三佈局 塵沙惑》飾演反派，持槍挾持由莊凱勛飾演的民意代表，李銘忠透露：「原本看到劇本的這個反派角色，屬於好像心事重重的一個狀態，但我想讓這個角色更生動一點、更有人性、有血有肉一點，於是我加入了一些較寫實的情感放進這個角色裡面。」

▲李銘忠利用電扇做蛋糕。（圖／凱渥）
▲李銘忠防疫期間利用電扇做蛋糕。（圖／凱渥）
導演洪伯豪形容：「雖然作為反派，但是反派其實也是有人性的，這個角色將會真實地呈現反派具有的人性，而這也是李銘忠的表演非常優秀的地方，所以由他所呈現的反派，不管是邪惡或是仇恨的時候，你還是看得到人性在裡面，而不只是演一個壞人而已。」為精準的詮釋劇中的反派角色，李銘忠也相當努力的鑽研角色，他分享：「拍攝《第三佈局 塵沙惑》，我將之前所演過的其他的角色與這個反派角色調整一下，除了劇本最初的設定，也參考了過去的拍攝經驗，加入了一些我更可以深入刻劃角色的成分進去這個角色中，希望大家可以在《第三佈局 塵沙惑》看到我不一樣的演出。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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