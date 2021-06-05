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不只北市！指揮中心：全台公費疫苗免費接種　6月7日上路

▲晚間指揮中心也發布新聞稿表示，已編列經費約40億元，讓民眾免費施打疫苗，6月7日開始實施。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲晚間指揮中心也發布新聞稿表示，已編列經費約40億元，讓民眾免費施打疫苗，6月7日開始實施。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-05 20:56:07｜2021-06-05 22:45:37

台北市政府今（5）日下午舉行防疫記者會，市長柯文哲宣布，未來台北市民接種疫苗一律免費，另外不用掛號費、診察費、部分負擔費用等，引發各界關注。晚間指揮中心也發布新聞稿表示，已編列經費約40億元，全台公費接種對象，都免付掛號費等醫院行政費用，6月7日開始實施。

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指揮中心發言人莊人祥表示，以往公費接種新冠肺炎疫苗，可能會收取掛號費等行政費用，為了推動大規模接種作業，指揮中心已編列經費約40億元，將在6月7日起，補助醫院的相關行政費用，讓民眾可以免費接種疫苗。

指揮中心指出，特別條例修法在5月31日經立院三讀通過後，相關預算也於6月3日於行政院會通過，用於請合約醫療院所免費提供民眾COVID-19疫苗接種服務，另還有編列費用補助22縣市政府，及辦理社區和大型接種站的所需經費，以加速全民接種速度，儘早達成群體免疫效果。

指揮中心說明，目前開放公費接種對象包含，雙北地區的第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗之醫事、防疫人員及高接觸風險者優先接種雙北以外之縣市：未曾接種疫苗之第一類醫事人員為接種對象，並視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象。未開放之公費對象將於後續陸續開放公費接種。

指揮中心強調，防疫相關政策皆秉持中央與地方「標準一致、做法一致、腳步一致」防疫原則，推動各項措施，也請相關單位及民眾主動積極配合，與政府共同努力，嚴守社區防線。

行政院發言人羅秉成也表示，紓困條例修正案於5月31日立院三讀通過後，政院隨即於本週四（6月3日）通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，並立即將預算書送交立法院各立院黨團及立法委員辦公室。其中為推動COVID-19疫苗大規模接種作業，已編列經費約40億元預算，作爲合約醫療院所免費提供民眾接受公費疫苗施打疫苗服務，指揮中心稍早也特別以新聞稿正式公告。

羅秉成強調，值此疫情嚴峻時刻，防疫政策及作為需要中央與地方政府攜手合作，同心協力一致對抗變種病毒，才能早日度過此疫情難關，相關防疫政策也需要中央與地方協力執行，並妥適對外說明，才能使防疫作為發揮最大效用，也使全國民眾能夠安心配合防疫作為。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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