COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

有顏有腦！林心如碩士班畢業　教授認證「學霸等級」

▲林心如碩士班畢業。（圖／世新大學提供）
▲林心如碩士班畢業。（圖／世新大學提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-06 09:00:00

凍齡女神林心如身兼多職，2019年為了圓夢，她進入世新大學上海MBA境外碩士專班傳播管理學系，因疫情關係，去年轉到台北世新大學繼續學業，今年6月不負眾望順利畢業，昨（5）日世新舉行線上畢業典禮，林心如因表現優異，獲頒傑出表現獎。去年林心如製作兼主演的連續劇《華燈初上》在世新大學開鏡，記者會結束後她直接就到學校上課，教授透露，林心如常第一個到班上上課，屬於學霸級，並沒有因為藝人身分就耽誤課業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林心如上課衝第一，教授稱讚是學霸。（圖／世新大學提供）
▲林心如上課衝第一，被教授稱讚是學霸。（圖／世新大學提供）
林心如提到，從影多年，一直希望多充實自己，「這兩年上學上得很開心，但也有點顛沛流離，第一個學期在上海上課，一個學期在線上，另外將近一個多學期是在世新大學，當然比較喜歡在學校上課的感覺，因為跟同學在一起，可以互相討論」。林心如認為，傳管系兩年課程下來，讓她受益良多，「很感謝世新提供優良環境，讓我有學習的機會，只不過很遺憾好不容易讀到兩年要畢業了，卻沒有辦法參加畢業典禮。」

▲林心如獲頒傑出表現獎。（圖／世新大學提供）
▲林心如獲頒傑出表現獎。（圖／世新大學提供）
為了讓無法到現場的畢業生一同感受現場熱烈氣氛，世新大學特別邀請多位明星校友，包括不老女神徐若瑄、金鐘主持人黃子佼及資深名導瞿友寧等人，為學弟妹獻上祝福。徐若瑄在影片中恭賀畢業生順利畢業，並以學姊身分，表達對母校的熱愛，「在世新畢業後，我覺得在學校學的東西都讓我在演藝事業上，能夠學以致用，這是我覺得最開心的事情」，同時她也不忘為台灣打氣，「在這個疫情階段，辛苦老師、辛苦大家，希望疫情可以趕快過去。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
44.44%55.56%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.5%69.5%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.91%30.09%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.54%95.46%
2021-06-04-2021-06-07
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀