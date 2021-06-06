有顏有腦！林心如碩士班畢業　教授認證「學霸等級」

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林心如提到，從影多年，一直希望多充實自己，「這兩年上學上得很開心，但也有點顛沛流離，第一個學期在上海上課，一個學期在線上，另外將近一個多學期是在世新大學，當然比較喜歡在學校上課的感覺，因為跟同學在一起，可以互相討論」。林心如認為，傳管系兩年課程下來，讓她受益良多，「很感謝世新提供優良環境，讓我有學習的機會，只不過很遺憾好不容易讀到兩年要畢業了，卻沒有辦法參加畢業典禮。」
為了讓無法到現場的畢業生一同感受現場熱烈氣氛，世新大學特別邀請多位明星校友，包括不老女神徐若瑄、金鐘主持人黃子佼及資深名導瞿友寧等人，為學弟妹獻上祝福。徐若瑄在影片中恭賀畢業生順利畢業，並以學姊身分，表達對母校的熱愛，「在世新畢業後，我覺得在學校學的東西都讓我在演藝事業上，能夠學以致用，這是我覺得最開心的事情」，同時她也不忘為台灣打氣，「在這個疫情階段，辛苦老師、辛苦大家，希望疫情可以趕快過去。」
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