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端午連假別亂跑！醫護粉專舉例「一事」急籲：快取消車票

▲隨著端午連假即將到來，不少人擔憂返鄉人潮恐導致防疫出現破口。臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》也舉例一事，呼籲民眾連假別亂跑。（示意圖／台鐵提供）
▲隨著端午連假即將到來，不少人擔憂返鄉人潮恐導致防疫出現破口。臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》也舉例一事，呼籲民眾連假別亂跑。（示意圖／台鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 22:56:42

國內疫情持續延燒，隨著端午連假即將到來，就有網友發現連假期間台鐵訂票系統幾乎銷售一空，不少人擔憂返鄉人潮恐導致防疫出現破口。對此，臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》也呼籲民眾連假別亂跑，隨即舉例一事急喊「趕快取消你的車票和返鄉計畫吧！」

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臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》於今（5）日發文，表示「為什麼不要南北移動？」隨即舉出一例個案，透露今台南市新增1名60多歲女性流動攤商確診，為案10875，平常在佳里區第一黃昏市場擺攤。

《MedPartner 美的好朋友》指出，台南市政府本來今日下午3時公布該個案時尚未找到感染源，經持續疫調追查，發現該案姪女為新北中和案6662，曾將女兒送到佳里給女攤商託付照顧，目前攤商的姪孫女已回到中和住所，前往檢驗並在等報告結果。《MedPartner 美的好朋友》無奈感嘆「今天就有活生生的案例了啦！感染者還是市場攤商這下難處理了。病毒不會自己跑去感染你的家人，都是你自己送去的啊⋯⋯」。

《MedPartner 美的好朋友》強調，這病毒很狡猾，年輕人、小孩子無症狀感染的機率較高，「結果就是你覺得自己很好沒事，回去之後長輩通通中標，偏偏這群長輩重症率跟死亡率超高。小朋友這麼可愛，回去阿公阿媽叔叔伯伯舅舅舅媽有可能不抱抱嗎？」最後《MedPartner 美的好朋友》呼籲大眾，趁著憾事還沒發生前，沒有必要回去的人們，趕快取消車票和返鄉計畫吧！

▲臉書粉專《MedPartner
▲臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》呼籲民眾端午連假期間不要南北移動。（圖／翻攝MedPartner 美的好朋友臉書粉專）
據了解，中央流行疫情指揮中心曾宣佈，台鐵、高鐵、公路運輸都必須運量降載，壓在20％以下，以避免人員移動。指揮中心也多次呼籲，連假期間民眾不要返鄉、出遊，盡量以視訊和家人聯絡。（編輯：陳雅雲）

▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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