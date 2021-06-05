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憂端午連假成防疫破口！律師「5建議」：愛父母就別回家

▲端午連假適逢疫情嚴峻，外界不禁擔憂若出現大規模返鄉潮，恐會增加疫情擴散的風險。（示意圖／NOWnews資料照)
▲端午連假適逢疫情嚴峻，外界不禁擔憂若出現大規模返鄉潮，恐會增加疫情擴散的風險。（示意圖／NOWnews資料照)

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 23:18:24

端午連假在即，但台灣本土COVID-19疫情嚴峻，全國仍然處於防疫三級警戒的狀態，外界不禁憂心若端午連假出現大規模的返鄉移動潮，恐怕會擴大病毒感染的風險。對此，律師林智群也呼籲，政府可以考慮動用《傳染病防治法》第7條來硬性管制，另外也針對大眾提出「5建議」。

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林智群律師今（5）晚在臉書發文評論端午返鄉潮的擔憂，指出「如果要維持三級管制的話，是不是要用那個落落長的法律第7條（指《傳染病防治法》）管制一下售票行為呢？如果真要長距離往來，開車還是比較不會接觸到陌生人吧！」

隨後林智群律師也提出5項建議：

1.別亂跑，這個時節，愛父母的最好方式就是不回家。

2.如果真的要回老家，至少確保自己全家人最近都呆在家裡沒亂跑，外出戴口罩，回家先洗澡洗手，至少兩個禮拜。（14天自主健康管理的生活）

3.如果要回家，建議開車，中間不停直接飆回去，（有小朋友的話，記得帶空寶特瓶或穿尿布）至少不會跟陌生人群聚在一個空間裡面。開車當然不環保不愛地球，但這個時候已經沒辦法管那麼多了！

4.大眾運輸能免則免，畢竟我們不知道旁邊的人去過哪裡。

5.如果真的沒辦法要搭台鐵、高鐵，回家後先洗手，換衣服，把衣物換下來，多一份小心，多一層保護。

其實中央流行疫情指揮中心之前已經宣佈，台鐵、高鐵、公路運輸都必須運量降載，壓在20％以下，以避免人員移動。而台鐵晚間也再次強調，民眾目前看到的車票「完售」，已經是限量20％的運載量，並非原本的所有座位都有售出。（編輯：倪浩軒）

▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

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相信，不是故意的
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