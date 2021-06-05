憂端午連假成防疫破口！律師「5建議」：愛父母就別回家

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隨後林智群律師也提出5項建議：
1.別亂跑，這個時節，愛父母的最好方式就是不回家。
2.如果真的要回老家，至少確保自己全家人最近都呆在家裡沒亂跑，外出戴口罩，回家先洗澡洗手，至少兩個禮拜。（14天自主健康管理的生活）
3.如果要回家，建議開車，中間不停直接飆回去，（有小朋友的話，記得帶空寶特瓶或穿尿布）至少不會跟陌生人群聚在一個空間裡面。開車當然不環保不愛地球，但這個時候已經沒辦法管那麼多了！
4.大眾運輸能免則免，畢竟我們不知道旁邊的人去過哪裡。
5.如果真的沒辦法要搭台鐵、高鐵，回家後先洗手，換衣服，把衣物換下來，多一份小心，多一層保護。
其實中央流行疫情指揮中心之前已經宣佈，台鐵、高鐵、公路運輸都必須運量降載，壓在20％以下，以避免人員移動。而台鐵晚間也再次強調，民眾目前看到的車票「完售」，已經是限量20％的運載量，並非原本的所有座位都有售出。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。