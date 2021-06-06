美國3參議員抵台　江啟臣致蔡英文公開信：務必爭取疫苗

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率團訪問台灣，已於稍早抵達台北松山機場。總統蔡英文也預計將在稍後8時30分左右與三人會面。而國民黨主席江啟臣在昨（5）日深夜也透過臉書，發表致總統蔡英文的公開信，希望在台灣當前疫情嚴峻、疫苗短缺，並請三位參議員向美方溝通爭取，幫助台灣儘速取得更多疫苗。





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江啟臣表示，請總統務必向訪問團闡明，台灣當前疫情嚴峻、疫苗短缺，並請三位參議員向美方溝通爭取，幫助台灣儘速取得更多疫苗，在最短時間提升群體免疫，避免台灣產業停工波及全球供應鏈，影響疫後全球經濟復興的腳步。





江啟臣強調，台灣五月出現疫情破口，爆發社群感染以來，即便指揮中心下令全國三級警戒，頒布諸多禁令，每日確診與死亡人數卻始終壓不下來。全民承擔防疫新政帶來的各種拘束，每天醫療前線更上演天人永隔的悲劇，壓迫著在無止盡過勞中的醫護。





江啟臣說，總統與指揮中心曾多次表明，政府有完備的疫苗採購規劃，請全民放心。但本土疫情一爆發，原本規劃馬上顯得緩不濟急；更何況，蔡政府原本還高度仰賴連二期臨床都還沒解盲的國產疫苗，人民如何能夠放心？





江啟臣直言，近兩天，竹南兩家電子封測廠的大規模群聚感染，更顯示疫情已蔓延逼近台灣經濟動脈，更是全球電子供應鏈樞紐的桃竹苗產業帶。倘若台灣疫情無法獲得控制，甚至可能導致科技製造商的連鎖停工，與全球相關產業產業鏈的斷鍊。





江啟臣指出，在世界的尺度下，台灣不大，人口不多；但在全球產業鏈中，台灣有許多企業與產業群聚，擁有重要的樞紐位置。台灣能否成功控制疫情，不只會響我們，更是疫後全球經濟復甦動能的關鍵。





公開信最後江啟臣也提到，國民黨秉持在野黨的角色，對於政府防疫措施曾多所批判，但出發點，從來都是為了台灣的好。過去國民黨曾呼籲推動提升篩檢量能、離島快篩，鼓勵民間企業、團體協助爭取疫苗，近日看到蔡政府也能逐漸採納推行；雖然朝野仍不乏歧見，但希望政府能著眼於這些對國家人民有利的建言。



