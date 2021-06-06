聽見下雨的聲音！全台豪雨特報 氣象局：週二鋒面遠離
連日降雨持續，根據氣象局最新預報，今、明（６日、７日）兩天滯留鋒面影響，台灣西半部、恆春半島及東北部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有大雨或豪雨，尤其南部山區有局部大豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。溫度方面，各地高溫約２７至３０度，感受較為舒適
記者劉雅文/台北報導
2021-06-06 08:18:00｜2021-06-06 08:18:10
氣象局表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣市、彰化縣、雲林縣及台中市已有豪雨發生，今日嘉義以北至苗栗及南投、花蓮、臺東地區仍有局部大雨發生的機率，民眾要多注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區為：台南市、高雄市、屏東縣。
雨勢會一直延續到下週一，鋒面仍滯留於台灣上空，但鋒面上的水氣稍減少，南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，降雨空檔稍增加，高溫也略上升。
下週二開始，一直到下週四鋒面北移，稍遠離台灣，南部及東半部地區仍有些水氣，會有局部短暫陣雨，但其餘各地逐漸恢復成多雲、有局部午後短暫雷陣雨的狀態。下週五、下週六東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，雖然天氣可能較穩定，高溫上升，但南海至菲律賓東方海面有低壓雲系，在預測上不仍有不確定性。