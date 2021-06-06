COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

為何快篩後還要再PCR檢測？　一次認識三種檢測方式

為何快篩後還要再PCR檢測？　一次認識三種檢測方式
為何快篩後還要再PCR檢測？　一次認識三種檢測方式

健康醫療網

2021-06-06 08:31:03

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】隨著台灣疫情升溫，許多民眾擔憂自己可能染疫，前往快篩，半小時內就可以知道自己是否染疫。但快篩陰性者可不要高興的太早，有可能是病毒量太低檢驗不到，也就是偽陰性；而快篩陽性者則必須進一步等到PCR檢測結果出來，才能確認是否染疫。中央流行疫情指揮中心多次重申，快篩陰性者不代表未染疫，還是得落實防疫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新冠病毒的三種檢驗方式　應用時機各不同

目前針對新冠病毒（SARS-CoV2）的檢驗方法有三種，抗原快篩、PCR核酸檢測、抗體檢測。全球實驗室診斷目前都是以PCR核酸檢測為主。郭綜合醫院檢驗醫學部醫事檢驗師葉駿達分享三種檢驗方式的不同。

抗原檢測（快篩）

目前各大篩檢站所使用的即為抗原快篩，能在10-20分鐘內，檢測從呼吸道中採集的檢體是否含有病毒的抗原。

優點：檢驗時間短，快速獲得結果。

缺點：準確率較PCR檢測低，未發病者可能不容易被發現，容易有偽陽性、偽陰性產生。

◎PCR檢測（Reverse transcriptase polymerase chain reaction，簡稱 RT-PCR

全球作為診斷的標準檢測，能檢測出檢體中是否含有病毒的遺傳物質。

優點：準確度高，病毒量低也可檢驗出。

缺點：耗時、成本較高，且需要在生物安全第二級以上的實驗室，由專業設備及人員執行。

◎抗體檢測（快篩）

受病毒感染或注射疫苗後，大多數人能產生抗體，因此藉由檢測血清中是否含有病毒的抗體，來判定是否曾感染或注射疫苗，需在感染或疫苗注射後至少2至3週才能得到準確度高的結果。

優點：可找出曾經感染過或接受疫苗注射的人，以推測體內是否有抗體。

缺點：感染後期才能驗出，也可能會有偽陰性產生。

葉駿達補充，對所有感染源來說，「有抗體」和「有免疫力」是不同事情；部分疾病而言，有抗體不代表有免疫力（如C型肝炎抗體）。

抗原快篩快速找出感染者　抗體檢測後續調查盛行率

三種檢驗方式所應用的情形不同，抗原快篩可作為高風險地區，快速找出感染者的利器；PCR檢測則為判斷是否染疫的標準工具；抗體檢測通常不會作為是否染疫的診斷證明，而是用於後續瞭解病毒的盛行率。台大公衛曾經於2020年8月公布彰化萬人篩檢的結果，證明當時社區的陽性率僅萬分之8.3，且確診者均有抗體，可維持3至5個月。

熱區快篩找出確診者　但陰性不代表未染疫

台灣於5月14日起將快篩與PCR檢測合併運行，由快篩先將有症狀者篩選是否染疫，可快速將確診者隔離，避免擴大感染，但同時也可能會出現「沒染疫卻快篩陽性」、「有染疫卻快篩陰性」的情形。因此需要由PCR檢測來再次確認是否確診，PCR陽性後才會編列案號，成為案XXXX的案例。同時指揮中心也一再強調，快篩陰性不代表未染疫，若在疾病潛伏期病毒量不高，可能無法被驗出。

醫療應變組副組長羅一鈞於5月28日的記者會中分析快篩的準確率，雙北地區在5月21日至26日中，經過快篩呈陽性者，再經由PCR檢測陽性的比例為73%至75%，而其他縣市比例落差極大，有0也有71%。若為其他確診者的密切接觸者或有雙北地區活動史者，快篩確診率就高，代表篩檢的對象應慎選，若有相關接觸史、活動史來檢測，會比毫無關聯性就檢測的實際作用大。

資料來源：指揮中心記者會、疾管署

DOI:10.6526/JCJ.202010_30(5).0003

諮詢專家：郭綜合醫院檢驗醫學部醫事檢驗師葉駿達



資料來源：健康醫療網 為何快篩後還要再PCR檢測？　一次認識三種檢測方式

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
44.44%55.56%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.5%69.5%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.91%30.09%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.54%95.46%
2021-06-04-2021-06-07
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀