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目前針對新冠病毒（SARS-CoV2）的檢驗方法有三種，抗原快篩、PCR核酸檢測、抗體檢測。全球實驗室診斷目前都是以PCR核酸檢測為主。郭綜合醫院檢驗醫學部醫事檢驗師葉駿達分享三種檢驗方式的不同。
◎抗原檢測（快篩）
目前各大篩檢站所使用的即為抗原快篩，能在10-20分鐘內，檢測從呼吸道中採集的檢體是否含有病毒的抗原。
優點：檢驗時間短，快速獲得結果。
缺點：準確率較PCR檢測低，未發病者可能不容易被發現，容易有偽陽性、偽陰性產生。
◎PCR檢測（Reverse transcriptase polymerase chain reaction，簡稱 RT-PCR）
全球作為診斷的標準檢測，能檢測出檢體中是否含有病毒的遺傳物質。
優點：準確度高，病毒量低也可檢驗出。
缺點：耗時、成本較高，且需要在生物安全第二級以上的實驗室，由專業設備及人員執行。
◎抗體檢測（快篩）
受病毒感染或注射疫苗後，大多數人能產生抗體，因此藉由檢測血清中是否含有病毒的抗體，來判定是否曾感染或注射疫苗，需在感染或疫苗注射後至少2至3週才能得到準確度高的結果。
優點：可找出曾經感染過或接受疫苗注射的人，以推測體內是否有抗體。
缺點：感染後期才能驗出，也可能會有偽陰性產生。
葉駿達補充，對所有感染源來說，「有抗體」和「有免疫力」是不同事情；部分疾病而言，有抗體不代表有免疫力（如C型肝炎抗體）。
抗原快篩快速找出感染者 抗體檢測後續調查盛行率
三種檢驗方式所應用的情形不同，抗原快篩可作為高風險地區，快速找出感染者的利器；PCR檢測則為判斷是否染疫的標準工具；抗體檢測通常不會作為是否染疫的診斷證明，而是用於後續瞭解病毒的盛行率。台大公衛曾經於2020年8月公布彰化萬人篩檢的結果，證明當時社區的陽性率僅萬分之8.3，且確診者均有抗體，可維持3至5個月。
熱區快篩找出確診者 但陰性不代表未染疫
台灣於5月14日起將快篩與PCR檢測合併運行，由快篩先將有症狀者篩選是否染疫，可快速將確診者隔離，避免擴大感染，但同時也可能會出現「沒染疫卻快篩陽性」、「有染疫卻快篩陰性」的情形。因此需要由PCR檢測來再次確認是否確診，PCR陽性後才會編列案號，成為案XXXX的案例。同時指揮中心也一再強調，快篩陰性不代表未染疫，若在疾病潛伏期病毒量不高，可能無法被驗出。
醫療應變組副組長羅一鈞於5月28日的記者會中分析快篩的準確率，雙北地區在5月21日至26日中，經過快篩呈陽性者，再經由PCR檢測陽性的比例為73%至75%，而其他縣市比例落差極大，有0也有71%。若為其他確診者的密切接觸者或有雙北地區活動史者，快篩確診率就高，代表篩檢的對象應慎選，若有相關接觸史、活動史來檢測，會比毫無關聯性就檢測的實際作用大。
資料來源：指揮中心記者會、疾管署
DOI:10.6526/JCJ.202010_30(5).0003
諮詢專家：郭綜合醫院檢驗醫學部醫事檢驗師葉駿達
資料來源：健康醫療網 為何快篩後還要再PCR檢測？ 一次認識三種檢測方式
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊