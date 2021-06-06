快訊／美國參議員抵台　達克沃絲：美方將贈台75萬劑疫苗

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率團訪問台灣，已於今（6）日上午7時19分抵達台北松山機場。外交部長吳釗燮以及美國在台協會（AIT）處長酈英傑也到現場迎接。而在抵台後第一次對外致詞時，參議員達克沃絲就宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。





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在三名參議員來台前，由於他們搭乘的飛機並非過往美國官員訪台時所搭乘的商務班機，而是改搭軍用運輸機，外界也傳言是否有可能連同新冠肺炎疫苗一同運抵台灣？對此不具名之涉外人士表示，對於美國訪團的傳言很多，但關於傳聞載運疫苗來台的部分，並非事實。美方提供的疫苗，調度上都還在安排中，據了解，相關細節美方將在近期進一步說明。





而在三名參議員抵台後，雖然不如同外界謠傳，但一下飛機後，參議員達克沃絲隨即對外宣布，他們之前與美國白宮進行相關討論後，美國將會贈與台灣75萬劑新冠肺炎疫苗。而外交部長吳釗燮在致詞時，也對美方表示感謝，希望能在未來能夠救疫情相關議題，能夠與美方有更緊密的合作。而在8時30分左右，三名參議員也將與總統蔡英文進行會談。



