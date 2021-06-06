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不只打疫苗不用錢！蔡英文曝「免費內容」：輪到你就去打

▲總統蔡英文在臉書指出，關於疫苗接種費用，全民打疫苗都免費！她更呼籲大家「輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻。」（圖／截圖自總統蔡英文臉書）
▲總統蔡英文在臉書指出，關於疫苗接種費用，全民打疫苗都免費！她更呼籲大家「輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻。」（圖／截圖自總統蔡英文臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 09:27:00

台北市政府昨（5）日下午舉行防疫記者會，市長柯文哲宣布，未來台北市民接種疫苗一律免費，另外不用掛號費、診察費、部分負擔費用等，引發各界關注。晚間指揮中心也發布新聞稿表示，已編列經費約40億元，全台公費接種對象，都免付掛號費等醫院行政費用，6月7日開始實施。對此，總統蔡英文也在臉書指出，關於疫苗接種費用，全民打疫苗都免費！她更呼籲大家「輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻。」

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蔡英文昨晚在臉書以「關於疫苗接種費用：全民打疫苗都免費！」為題發文表示，未來施打公費COVID-19疫苗，不只疫苗本身免費，也免付掛號費、藥事服務費等行政費用，也就是「施打疫苗完全免費。」

▲總統蔡英文在臉書指出，關於疫苗接種費用，全民打疫苗都免費！她更呼籲大家「輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻。」（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文在臉書指出，關於疫苗接種費用，全民打疫苗都免費！她更呼籲大家「輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻。」（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文指出，上週，立法院三讀通過特別條例修法後，行政院已經多編列224.5億元預算幫全民採購疫苗、約40億元預算負擔全民施打費用。讓全民在面對疫情挑戰時，不用擔心施打疫苗的費用。更重要的是，中央也編列經費補助所有縣市政府，辦理社區接種站、大型接種站的經費。請各地方政府務必要盡快準備好施打計畫。

文末，蔡英文更呼籲大家「隨著疫苗陸續到貨，請大家在等待的同時也要記得，輪到你，就去打，這樣就能為防疫做出貢獻。」同時信心喊話「團結防疫守台灣」。（編輯：許苡晴）

▲總統蔡英文臉書貼文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文臉書貼文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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