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梅雨帶來好消息！苗栗、台中、北彰化即日起取消限水

▲經濟部長王美花今（6）表示，自即日起取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部長王美花今（6）表示，自即日起取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-06 08:57:45

繼上週一波梅雨鋒面帶來明顯降雨，近日彩雲颱風及梅雨鋒面再為台灣地區帶來豐沛雨量，進一步紓緩水情，旱災中央災害應變中心指揮官、經濟部部長王美花於今（6）日上午宣布，苗栗及台中地區水庫集水區平均降雨量已超過 100 毫米，自即日起取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施。

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水利署統計，本波梅雨鋒面於各地水庫集水區降雨效益約 17000 萬噸，其中台北翡翠水庫約 4200 萬噸、桃園石門水庫約 900 萬噸、新竹寶山、寶山第二水庫約 180 萬噸、苗栗永和山水庫 120 萬噸、台中鯉魚潭及德基水庫約 1750 萬噸、南投日月潭及霧社水庫約 1100 萬噸、台南南化水庫約2,500 萬噸、曾文及烏山頭水庫約 4100 萬噸；自 6 月 1 日迄今中部地區累積降雨超過平均 100 毫米，因此，決定取消苗栗、台中、北彰化地區嚴格的分區供水措施。

水利署指出，本波降雨的效益，加上之前全力推動的地下水、海淡水、伏流水、建築工地地下水等等措施已經完成並納入系統供水，目前水情可以穩定供應到 7 月底的用水需求。 

王美花說明，雖然水情已紓緩，但抗旱仍未結束，旱災中央災害應變中心已訂於明（7）日召開工作會報，與各單位進一步檢討後續抗旱節水策略；非常感謝全國人民尤其是中部地區民眾配合節水措施，面對氣候變遷帶來的挑戰來得又急又快，已經要求水利署以這次抗旱經歷來強化水資源建設，各項工作要加快加大力道進行，建構一個更穩定的供水環境。

水利署強調，各項前瞻水環境建設將會持續加速辦理，如石門水庫阿姆坪防淤隧道即將於 110 年底發揮效益、烏溪鳥嘴潭人工湖將於 110 年底完成第一期每日 9 萬噸供水效益並提早 2 年完工；另外，因應氣候變遷枯旱風險增加，持續針對各地區強化區域調度能力，規劃打造西部廊道供水管網串接，包括中部鯉魚潭北送苗栗幹管、大安大甲溪聯通管及南部曾文南化聯通管，全台 17 條備援調度管線等積極辦理中，另水利署將於今年底前完成南勢溪引水至石門水庫利用及利用嘉南大圳進行北水南調等規劃工作。

同時，水利署表示，推動科技造水，減少降雨依賴以提高枯水期供水安全，包含桃園、新竹、台中、台南及高雄等地 11 座再生水廠於 115 年陸續完成可供應每日 28.9 萬噸，另桃園、新竹、嘉義、台南及高雄等海淡廠規劃評估中，其中新竹 10 萬噸及台南 20 萬噸海淡廠已進入環評程序，並趕辦於 113 年完成，此外，也已著手規劃南部地區曾文溪等感潮河段半鹹水利用，增加區域水資源。
 

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