3位「台灣之友」參議員抵台　帶來75萬劑疫苗「好消息」

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE），已於今（6）日上午7時19分抵達台北松山機場，除了在致詞時由參議員達克沃絲就宣布，美國將贈與台灣75萬劑疫苗的好消息外，3名參議員也正與總統蔡英文會談中，預計將針對加強台美合作關係進行討論。





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而在抵台後首次公開對外發言，則是由達克沃絲代表參議員團致詞。達克沃絲表示，日前美國總統拜登已經對外宣布，將與全球共享至少8000萬劑疫苗，而首波的2500萬劑疫苗中，經過她與另外兩名參議員多次與白宮斡旋對話後，她很高興能對外宣布，首波的其中75萬劑疫苗，將會提供給台灣。





達克沃絲強調，美國暸解到台灣因為疫情的緣故，迫切需要疫苗，因此在今天上午與台灣領導人會面後，會更深入了解台灣的需求，並將訊息帶回華府。





外交部長吳釗燮則表示，很高興能夠歡迎三位議員的來訪。而針對新冠肺炎疫情，吳釗燮也強調世界正在面臨疫情的反撲，為了對抗疫情以及確保民眾的健康，台灣當局也正在推動疫苗的大規模接種，之前購買的疫苗也正陸續抵台，也非常開心且感謝美國能將台灣列為首波疫苗捐贈的地區。





而來台的三名參議員，其中達克沃絲與昆斯屬於民主黨，蘇利文則是共和黨，不過據黨政人士向《NOWnews今日新聞》記者指出，三人雖然分屬不同黨派，但在外交議題上，長年都是堅定支持台灣的「台灣好朋友」，而其中蘇利文及昆斯更是非首度造訪台灣。





外交部表示，訪團10人訂6日搭乘美國專機訪問台灣，成員涵蓋民主、共和兩黨聯邦參議員，其中達克沃絲及蘇利文均為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友我聯名函。昆斯則是聯邦參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會「國務院暨外交運作小組」主席，並為「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）及「台北法」（TAIPEI Act）的共同提案人。



