台大醫曝「醫療同仁血淚談」！籲：端午節請不要移動返鄉

國內疫情持續延燒，昨（5）日又增加476例本土確診個案，而隨著端午連假即將到來，有網友就發現連假期間台鐵訂票系統幾乎銷售一空，不少人擔憂返鄉人潮恐導致防疫出現破口。對此，台大醫師施景中在臉書分享了「醫療同仁的血淚談」，他呼籲大家「端午節請不要移動返鄉」。





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施景中在臉書分享了嘉義長庚醫院胸腔內科醫師方昱宏於5日的貼文，內容寫道「今天（5日）聽到的故事，平常健壯的60多歲阿公在當廟公，住台北的兒子兩週前從台北回來...之後阿公隔幾天開始發燒喘拉肚子...然後插管呼吸衰竭急性腎衰竭......因為不是本院患者，我們聽完都想救，可是看來已經來不及了......拜託大家，端午節不要帶病回家！！」這讓施景中趕緊呼籲大家「端午節請不要移動返鄉！南部親友也拜託儘量勸阻。」





施景中也在另篇貼文中提到，「馬來西亞不認識的朋友，剛剛傳來分享，一個學生從馬來西亞西部到東馬參加喪禮，最終引起故鄉2363人群聚感染，導致29人染疫死亡。國外友人的殷切提醒，台灣人不能再重蹈覆轍了。」他並建議大家，請您跟長輩説「我是為了保護您，才決定不回去看您。而且心意重於形式。我希望以後每年都可以看到您，所以決定今年此時不見面。您自己要多保重。」（編輯：許苡晴）





▲施景中在臉書分享了嘉義長庚醫院胸腔內科醫師方昱宏於5日的貼文，他並呼籲大家「端午節請不要移動返鄉！南部親友也拜託儘量勸阻。」（圖／翻攝自施景中臉書）