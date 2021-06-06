雷雨炸高雄　4小時就收3條大雷雨警訊通知

今（6）日凌晨至上午高雄市、臺南市、屏東縣陸續局部豪雨或大豪雨，許多高雄民眾甚至在4小時內就收到3條大雷雨警訊通知，上午起也陸續傳出積、淹水狀況，上午9點起，高雄市長陳其邁也宣布高雄市政府0604豪雨應變中心提升為二級開設，並請相關局處進駐水情中心。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-06 09:24:00｜2021-06-06 09:27:13
依據氣象局資料顯示，截至上午8點40分左右，24小時推移累積雨量，高雄桃源、茂林、假仙、六龜、美濃等區都已經超過300毫米，杉林、內門、旗山、田寮、燕巢、大樹、阿蓮、岡山、路竹、湖內、永安、彌陀、梓官、橋頭、大社、楠梓等區也超過200毫米，整夜雨勢又急又猛，伴隨陣陣雷聲，許多民眾都擔心地睡不好覺。
因豪雨伴隨大雷雨，高雄仁武區也傳出因變壓器雷擊損壞導致停電情形，搶修後也陸續恢復供電；上午9點多雨勢變小後，各地積淹水狀況稍退；至於昨晚11點預警性封閉路段，包括台29線11至23K那瑪夏至五里埔路段，以及台20線93k+000到98k+700，勤和至復興中期道路，已於上午6點半解除預警性封閉開放通車。
高雄市長陳其邁則指出，高雄市政府0604豪雨應變中心在6月4日即已3級開設，自今日上午9時起提升為2級開設，並請相關局處進駐水情中心，高雄市政府水利、消防、警察、民政、農業、工務及環保等相關局處嚴正戒備中。
陳其邁並提醒民眾，受到梅雨滯留鋒影響，強降雨超出排水防洪標準，造成低窪地區有積淹水情形，今天凌晨各地傳來災情，市府各單位正積極應變處理排除，務必讓民眾影響降至最低，並提醒市民朋友，最大的雨勢還沒結束，還要持續嚴加留意，如有任何災情傳出可撥打119協助排除。