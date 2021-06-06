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蔡康永曾意外挖出汪小菲、大S吵架內幕　小S一聽秒變臉

▲蔡康永（右）犀利提問汪小菲爭吵內幕，遭小S擋下。（圖／翻攝我愛貓大YouTube）
▲蔡康永（右）犀利提問汪小菲爭吵內幕，遭小S擋下。（圖／翻攝我愛貓大YouTube）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-06 09:28:39｜2021-06-06 19:42:20

藝人大S（徐熙媛）昨（5）日自爆要與汪小菲離婚，起因是汪小菲針對兩岸時事發表激烈看法，雙方因而吵架，事件鬧得沸沸揚揚。而過去汪小菲上節目《康熙來了》接受訪問的片段也遭翻出，主持人蔡康永問汪小菲夫妻，是否在爭吵時把「離婚」一詞放在嘴邊，讓一旁的小S臉色大變、驚慌不已。

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汪小菲與大S是在2010年結婚，而在2015年時，他曾上節目《康熙來了》受訪，當時蔡康永問道：「所以當有可愛小爭執的時候，會冒出說『那離婚好了』這句話嗎？」小S一聽隨即雙眼瞪大，一臉驚恐，汪小菲則是露出尷尬的笑容，但小S也坦言，「我姊滿愛撂狠話的。」後來小S也問汪小菲，與大S吵架時兩人撂過最狠的話是什麼，汪小菲淡定表示：「想不起來了。」輕描淡寫帶過問題。

▲蔡康永犀利提問汪小菲。（圖／翻攝我愛貓大YouTube）
▲蔡康永（上、下圖右）犀利提問汪小菲。（圖／翻攝我愛貓大YouTube）
▲▲蔡康永犀利提問汪小菲。（圖／翻攝我愛貓大YouTube）
蔡康永再度問汪小菲，有沒有發生過要求大S一起回北京，但是女方卻想留在台北的狀況，小S聽聞「欸」了一聲，再度瞪向蔡康永，讓蔡康永驚呼：「這個也不能問嗎！到底有什麼可以問的！」連陳漢典都虧「地雷太多了」，小S只好解釋：「這也是他們小爭執的一些問題。」

▲汪小菲對於吵架內容表示「想不起來了」。（圖／翻攝我愛貓大YouTube）
▲汪小菲對於與大S吵架內容表示「想不起來了」。（圖／翻攝我愛貓大YouTube）
 

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