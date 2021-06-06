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捐疫苗給友邦？陳時中：絕對不可能！最多支持經費

▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-06 14:51:55｜2021-06-06 18:33:49

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（6）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增335例本土確診個案，以及校正回歸8例個案，並且新增36人死亡。

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針對中國大陸官媒指出，台灣要捐出30萬劑疫苗給友邦，對此指揮中心也做出回應，陳時中表示，目前沒有捐贈疫苗給國外的計畫，最多是外交部給友邦支持的經費，讓他們自己去買疫苗，捐疫苗是絕對不可能。

另外對於警戒時間是否延長，將三級警戒延到6/28？陳時中表示，下個禮拜對於警戒時間或各項措施，行政院會統一對外說明。

針對國內疫情持續延燒，陳時中表示，現在鼓勵各地方政府去設立篩檢站，中央有一個補助的辦法，像是人員費用等，陳強調，希望針對性熱區一定要設篩檢站，用這樣方向擴大檢驗量能，及早把相關可能病人找出來。

▲指揮中心公布國內最新確診狀況，北北基桃仍是確診數最多的縣市。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布國內最新確診狀況，北北基桃仍是確診數最多的縣市。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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