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端午連假雙鐵票賣翻！護理師揭「背後辛酸」呼籲：別回家

▲新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，不過就有名在新北市護理之家重症區上班的護理師發現雙鐵端午連假賣出28.1萬張票，讓她急喊「拜託拜託，連假不要回家，我真的很害怕，拜託大家不要回鄉」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝PhotoAC）
▲新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，不過就有名在新北市護理之家重症區上班的護理師發現雙鐵端午連假賣出28.1萬張票，讓她急喊「拜託拜託，連假不要回家，我真的很害怕，拜託大家不要回鄉」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 09:49:45

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，不過就有名在新北市護理之家重症區上班的護理師表示，她知道雙鐵端午連假賣出28.1萬張票後，感到相當害怕，並揭開背後辛酸，急呼籲「連假不要回家，我真的很害怕，拜託大家不要回鄉」。

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該名女護理師在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己疫情前，約一個多月回娘家彰化一次，雖然她現在也很想回去，但因為疫情決定不回家；她也指出當天上班時，就有一名阿嬤發燒，意識不清後送來急診；而在暴雨之下狼狽下班到家後，還得繼續忙著跟醫院安寧個管師、營養師等同仁討論工作上的事情。

她接著說道，因為自己還沒洗澡，看到兒子也不敢抱，就連兒子差點撞到床架傷到頭，她也不敢抱，「因為我不知道身上有多少細菌病毒，當我洗澡完也不敢抱他，因為我那時候還沒戴好口罩」。

▲一名女護理師在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名女護理師在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
她表示，每次看著新聞的確診數、死亡人數不斷增加，她都相當痛心，「那代表有多少家庭被疫情拆散，跟家人天人永隔了」，原PO也提到自己真的很想帶小孩回彰化娘家，「因為疫情，想回家卻不敢回家，心繫彰化的父母，明明很近，但因為疫情又好遠好遠，真的很想你們」。

她也再次懇求，「拜託大家不要回家，忍耐一下，不要再讓疫情人數在攀上更高峰，不要再讓醫護人員負擔加重，我們真的無法想像持續高峰，醫療資源及人力耗盡後的臺灣會如何」，此外，她也在文末呼籲「如果你是無症狀感染者，對你而言沒事，對家中長輩而已可能致命，拜託不要心存僥倖，新聞上的都不是數字，那是一個又一個的人命，現在不相聚，以後有更長的時間可以相聚，拜託大家不要在連假回鄉下」。

貼文一出，掀起熱議，「用行動挺醫護+1，我真的不懂在疫情爆發的現在，還硬要返鄉的那些人心態是什麼」、「政府一直呼籲端午連假不要移動所在縣市，怎麼不乾脆不賣票就好，台灣人若有那麼聽話，今天就不會搞成這樣了」、「辛苦了！看著妳的發文的內容，心也跟著揪著…真的很怕波端午節回家潮，疫情一發不可收拾，拜託大家忍一忍！乖乖待在原來的地方」、「謝謝妳們，妳們辛苦了」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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