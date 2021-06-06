端午連假雙鐵票賣翻！護理師揭「背後辛酸」呼籲：別回家

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，不過就有名在新北市護理之家重症區上班的護理師表示，她知道雙鐵端午連假賣出28.1萬張票後，感到相當害怕，並揭開背後辛酸，急呼籲「連假不要回家，我真的很害怕，拜託大家不要回鄉」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女護理師在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己疫情前，約一個多月回娘家彰化一次，雖然她現在也很想回去，但因為疫情決定不回家；她也指出當天上班時，就有一名阿嬤發燒，意識不清後送來急診；而在暴雨之下狼狽下班到家後，還得繼續忙著跟醫院安寧個管師、營養師等同仁討論工作上的事情。





她接著說道，因為自己還沒洗澡，看到兒子也不敢抱，就連兒子差點撞到床架傷到頭，她也不敢抱，「因為我不知道身上有多少細菌病毒，當我洗澡完也不敢抱他，因為我那時候還沒戴好口罩」。





▲一名女護理師在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

她也再次懇求，「拜託大家不要回家，忍耐一下，不要再讓疫情人數在攀上更高峰，不要再讓醫護人員負擔加重，我們真的無法想像持續高峰，醫療資源及人力耗盡後的臺灣會如何」，此外，她也在文末呼籲「如果你是無症狀感染者，對你而言沒事，對家中長輩而已可能致命，拜託不要心存僥倖，新聞上的都不是數字，那是一個又一個的人命，現在不相聚，以後有更長的時間可以相聚，拜託大家不要在連假回鄉下」。





貼文一出，掀起熱議，「用行動挺醫護+1，我真的不懂在疫情爆發的現在，還硬要返鄉的那些人心態是什麼」、「政府一直呼籲端午連假不要移動所在縣市，怎麼不乾脆不賣票就好，台灣人若有那麼聽話，今天就不會搞成這樣了」、「辛苦了！看著妳的發文的內容，心也跟著揪著…真的很怕波端午節回家潮，疫情一發不可收拾，拜託大家忍一忍！乖乖待在原來的地方」、「謝謝妳們，妳們辛苦了」。（編輯：郭佩蓉）



