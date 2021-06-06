升4級警戒遏止不了家戶感染！醫：做「2事」可望病毒清零

日前指揮官陳時中才鬆口表示「本波疫情已漸趨緩」，怎料，最近幾天確診人數又上漲，昨（5）日新增了476例本土確診與校正回歸本土個案35例，總計511例，各界都相當關心是否會升四級警戒，對此，陳時中表示「會視疫情發展與專家小組討論，但目前沒有這樣的建議。」精神科醫師沈政男則認為，升四級施行封城只是封戶外活動，遏止不了家戶感染，「精準疫調」與「確實隔離」才能把Rt值（即「有效再生數」，能估算在一定期間內傳染數量的變化）降低，甚至有望達到病毒清零。





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沈政男發文提到，台北市長柯文哲說「台北疫情陷入膠著」；新北市長侯友宜也說「新北可能面臨下一波疫情高峰」，大概都因看到了每日確診數始終維持在四、五百，好像沒有下降的趨勢，才會做這樣的判斷。「其實因為檢驗、通報與確診量能仍處在瓶頸狀態，以6月5日發布的確診人數來說，最早可回溯到5月15日，根本難以反映真實疫情走向。」





沈政男並貼出5月1日至今天日的發病趨勢圖表示，比較好的指標是每日發病人數趨勢，從該曲線可以看出，自5月初以來，疫情可以分成三個高峰。一是萬華茶室群聚感染所造成的大爆發，因為5月12日曝光，茶室關閉，而阻斷了傳播鏈，使得發病人數在5月17日達到了高峰（潛伏期平均5天）。二是因為一下子爆出太多確診案例，檢驗與隔離量能不足，導致確診者待在家中，引發家戶感染，而在7天後於5月24日產生另一個發病高峰，這波高峰甚至快要高過前一波了，代表每一位萬華群聚染疫者平均傳給了一位家人。雙北公布家戶感染比率達43％，也顯示類似狀況。這一波家戶感染，並不會傳一輪就停歇，因此在7天後，於5月31日又導致第三波高峰，也就是第二波家戶感染。





▲5月1日至6月6日的發病趨勢圖。（圖／翻攝自沈政男臉書）

沈政男指出，第二波家戶感染人數依然不少，但已明顯少於第一波家戶感染，因此發病人數在5月31日以後再度呈現下降趨勢，這是雙北疫情可以樂觀之處。他認為「接下來必須做到精準疫調與確實隔離，確保每一個新增案例不至於繼續傳播病毒。先前因為染疫人數太多，雙北來不及做匡列與隔離，現在既然第一波萬華群聚疫情已經緩和，就必須恢復。台灣在去年能創下超低Rt值，達到病毒清零，最重要因素除了全民戴口罩，就是匡列與隔離。」





文末，他也談及，有人看到每日新增降不下來，建議升到四級警戒，施行封城，問題是封城只是封戶外活動，遏止不了家戶感染；也有人說病毒已經深入社區，不可能再清零，這並非事實。香港累積上萬例發病人數，但已連續一週零確診。放棄清零目標，就會鬆懈防疫，形成惡性循環。他直言「接下來疫苗即將逐漸到位，台灣有全民戴口罩+精準疫調與確實隔離+疫苗，絕對可以把Rt值降到前所未有的程度，恢復往日平靜生活。」（編輯：許苡晴）



