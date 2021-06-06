「媒體」算不算優先施打疫苗族群？陳時中道歉了

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另外有媒體追問，相關媒體人員是否也屬於高風險職業，會開放優先施打？對此，陳時中回應：「很抱歉，目前還沒有，下一批可能會有」。至於接種第一劑嚴重過敏者，是否可以打其他廠商疫苗？對此陳時中表示，目前的科學證據，有些相關實驗的進行，會等這些證據或科學結果出來，由專家提供最好的建議，目前還沒有要到所有都可以混打。
另外，針對日前多間科技廠爆出移工確診消息，引發相關管理問題，對此指揮中心也表示，新加坡有經驗值得借鏡，目前對相關大型工廠，如果需要的話可以做企業篩檢，相關規則也都定好了，相關移工的生活管理跟健康監測，勞動部也有要求生活空間，要稍微擴大，不要那麼壅擠。
指揮中心統計，截至目前國內累計656,768例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含634,762例排除)，其中11,298例確診，分別為1,145例境外移入，10,100例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另28例(新增案10494)移除為空號。確診個案中260例死亡。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。