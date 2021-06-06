別高興太早！免費疫苗有限制　指揮中心：3種人優先

中央流行疫情指揮中心今(6)日發布新聞稿澄清，有關昨(5)日公布之「自6月7日起，請合約醫療院所，免費提供民眾接種公費COVID-19疫苗服務」，是指因應國內疫情嚴峻，指揮中心自6月7日起將依序提供符合「COVID-19疫苗接種計畫」的公費對象免費接種疫苗，相關施打順序將由指揮中心依據專家會議規定計畫，評估群體風險性，陸續開放施打。

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指揮中心表示，現階段開放之公費接種對象，以雙北地區屬於第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗之醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象；雙北以外之縣市則以未曾接種疫苗之第一類醫事人員為接種對象，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象。目前尚未開放之公費對象，也將於後續儘快開放公費接種。

指揮中心強調，防疫相關政策皆秉持中央與地方「標準一致、做法一致、腳步一致」防疫原則，推動各項措施，也請相關單位及民眾主動積極配合，與政府共同努力，嚴守社區防線。