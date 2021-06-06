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女星曝施打AZ疫苗後身體狀況　分享「5副作用」緩解妙招

▲陳子穎分享施打AZ疫苗後的身體狀況，以及施打前的注意事項。（圖／翻攝陳子穎IG）
▲陳子穎分享施打AZ疫苗後的身體狀況，以及施打前的注意事項。（圖／翻攝陳子穎IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-06 10:33:09｜2021-06-06 11:28:18

今年30歲的大馬女星陳子穎，是馬來西亞當紅的女演員，演出的作品《光》、《逆光成長》都有很好的收視率。而她日前在社群媒體上分享，自己已經接種完AZ疫苗後的身體狀況，提到出現了身體痠痛、發燒、頭痛、頭暈、噁心想吐等症狀。

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陳子穎在IG發文提到，接種AZ疫苗的過程非常順利，在6分鐘內就完成疫苗接種，還自爆在過程中發生的小插曲：「諮詢醫生問我有沒有懷孕，我說沒有，細心的醫生再次確認『你確定真的沒有嗎？』」讓她緊張的問醫生：「是的醫生，我確定......難道你看到了什麼我看不到的東西嗎？」醫生回答她，這是例行慣例需要反覆確認，就算是上了年紀的婆婆也要再三確認過，這才讓陳子穎鬆了一口氣。而她也不忘提醒要接種的民眾，如果有懷孕的打算，也要記得提前告知醫生。

▲陳子穎分享施打AZ疫苗後的身體狀況與施打前的注意事項。（圖／翻攝陳子穎IG）
▲▼陳子穎分享AZ疫苗施打前的注意事項。（圖／翻攝陳子穎IG）
▲陳子穎分享施打AZ疫苗後的身體狀況與施打前的注意事項。（圖／翻攝陳子穎IG）
陳子穎打完疫苗後，也在IG分享身體狀況，她透露接種完的第二天很早就起床，因為副作用太過強烈，且身體出現的痠痛感讓她很不適，還有發燒導致的頭痛、頭暈症狀，還好吃完藥之後，狀況緩解許多。

陳子穎也提到，除了吃藥外，還建議施打完疫苗的人要多休息，如果可以的話，能先準備好冰袋，這樣就可以冰敷發熱、痠痛的部位，幫助身體降溫。她於昨（5）日則是分享施打疫苗後第三天的身體狀況，表示身體不再那麼痠痛，還是有些微發燒，她覺得狀況良好，打算起床工作，沒想到卻開始頭暈、覺得噁心，所以趕快躺回床上休息，因此她建議，接種完疫苗，最好要休息2天。

▲陳子穎分享施打AZ疫苗後的身體狀況與施打前的注意事項。（圖／翻攝陳子穎IG）
▲陳子穎分享施打AZ疫苗後的身體狀況。（圖／翻攝陳子穎IG）
此外，指揮中心呼籲，接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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