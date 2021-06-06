女星曝施打AZ疫苗後身體狀況　分享「5副作用」緩解妙招

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陳子穎打完疫苗後，也在IG分享身體狀況，她透露接種完的第二天很早就起床，因為副作用太過強烈，且身體出現的痠痛感讓她很不適，還有發燒導致的頭痛、頭暈症狀，還好吃完藥之後，狀況緩解許多。
陳子穎也提到，除了吃藥外，還建議施打完疫苗的人要多休息，如果可以的話，能先準備好冰袋，這樣就可以冰敷發熱、痠痛的部位，幫助身體降溫。她於昨（5）日則是分享施打疫苗後第三天的身體狀況，表示身體不再那麼痠痛，還是有些微發燒，她覺得狀況良好，打算起床工作，沒想到卻開始頭暈、覺得噁心，所以趕快躺回床上休息，因此她建議，接種完疫苗，最好要休息2天。
此外，指揮中心呼籲，接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。