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NBA／急流勇退！前隊友：若詹皇場均低於25分就該退休了

▲「詹皇」LeBron James生涯首度在季後賽首輪出局，前隊友Channing Frye直言，若詹皇場均低於25分就該退休了。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James生涯首度在季後賽首輪出局，前隊友Channing Frye直言，若詹皇場均低於25分就該退休了。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-06 10:33:26

洛杉磯湖人今年季後賽首輪以2比4不敵太陽，成為史上第6支在隔年首輪出局的衛冕軍，當家球星「詹皇」LeBron James生涯首度一輪遊，前隊友Channing Frye直言，若詹皇場均低於25分就該退休了。

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在NBA待了12年的Frye和詹皇當過幾年隊友，2016年兩人在騎士一同捧起冠軍金盃，可說是相當了解詹皇狀態的隊友之一。

Frye也看了湖人和太陽的系列賽，「這是我的個人看法，如果詹皇場均低於25分，我認為他應該要退役。這麼說很瘋狂，但如果他帶著場均25分離開這項運動，那就對了。」

Frye認為詹皇應該要急流勇退，並質疑湖人沒有引進有天賦的年輕人來幫助他，很難指望Anthony Davis因為太常受傷，「所以我認為，不要在這聯盟待太久，久到變成討人厭，毀掉他過去18年生涯的所有成就。」

年底要滿37歲的詹皇，本季因對手犯規造成右腳踝受傷，缺席了下半季大部分賽事，季後賽前緊急復出，但狀態不是太理想，本季出賽45場，場均剛好25分，是除了新秀賽季外的最低分，外帶7.7籃板、7.8助攻。

 

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