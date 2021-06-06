COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

1傳2363人！他返鄉炸「核彈級」群聚　醫護無防備全淪陷

▲國內本土疫情嚴峻，對於即將到來的端午節連假，中央也出聲呼籲「沒必要不要返鄉」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲國內本土疫情嚴峻，對於即將到來的端午節連假，中央也出聲呼籲「沒必要不要返鄉」。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 10:58:44

台灣自五月中疫情爆發之後，迎來第一個國定假日端午節，日前就有網友發現台鐵北高列車座位全部售完，深怕移動的人潮造成防疫破口，即便台鐵回應這是實施「乘載率限2成的鎖位停售制度」，但仍有不少民眾認為「跨縣市的移動，就算是多一個人都不好，何況是重災區北部的乘客南移」，事實上，國外就早已發生過學生返鄉後，造成2363人染疫的事蹟，足以讓台灣引以為警惕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，今年2月初馬來西亞一名在柔佛求學的學生，因父親去世而回到砂拉越的長屋奔喪，但回到家鄉後並未在飯店隔離，反而是在長屋內隔離，但當時一共有58個長屋的居民共同參與這場為期3天的葬禮，該名學生也在其中。

不料，該學生自帶新冠肺炎病毒而不自知，病毒傳開之後，參加喪禮的人陸續出現症狀跑去看醫生，但由於當地位於偏遠地區，也是馬國疫情的綠區，因此醫護人員都沒有想到這些患者是感染新冠肺炎，就這樣一個傳一個，病毒擴散到一發不可收拾。

▲有確診者隱匿足跡，竟害友人的外婆家全家人染疫。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲馬來西亞一名學生返鄉奔喪，結果造成2363人確診，至少29人死亡，相當驚人。（示意圖／翻攝自Pixabay）
當時，該國衛生總監丹斯里諾希山當時在記者會上指出，衛生部已針對此擴大篩檢2萬5500人，由於確診率偏高，代表病毒傳播已經有一段時間，最後該位學生造成2363人確診，至少29人身亡，其中更有46名醫護員也感染病毒，官方也稱這次群聚感染為「巴塞感染群」（Cluster Pasai）。

而台大名醫施景中也收到馬來西亞的民眾傳此故事給他，馬來西亞的網友呼籲「看台灣目前想要在端午節返鄉情況，越來越像幾個月前的馬來西亞，希望能以此故事警惕台灣民眾，希望對你們有些幫助，台灣加油！」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀