1傳2363人！他返鄉炸「核彈級」群聚　醫護無防備全淪陷

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不料，該學生自帶新冠肺炎病毒而不自知，病毒傳開之後，參加喪禮的人陸續出現症狀跑去看醫生，但由於當地位於偏遠地區，也是馬國疫情的綠區，因此醫護人員都沒有想到這些患者是感染新冠肺炎，就這樣一個傳一個，病毒擴散到一發不可收拾。
當時，該國衛生總監丹斯里諾希山當時在記者會上指出，衛生部已針對此擴大篩檢2萬5500人，由於確診率偏高，代表病毒傳播已經有一段時間，最後該位學生造成2363人確診，至少29人身亡，其中更有46名醫護員也感染病毒，官方也稱這次群聚感染為「巴塞感染群」（Cluster Pasai）。
而台大名醫施景中也收到馬來西亞的民眾傳此故事給他，馬來西亞的網友呼籲「看台灣目前想要在端午節返鄉情況，越來越像幾個月前的馬來西亞，希望能以此故事警惕台灣民眾，希望對你們有些幫助，台灣加油！」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。