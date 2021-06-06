新冠疫苗產量將「指數型成長」！年底全球7成人口可接種

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英國倫敦研究公司「Airfinity」分析師則預估，2021年底前，全球可以生產111.4億劑疫苗，足夠讓全球75%的人接種，但現在的產能仍無法龐大的供應需求，至今約只生產了17億劑。背後的原因除了疫苗原料和生產設備不足，變種病毒的出現也導致每人需要注射的疫苗劑量增加。
Airfinity 執行長漢森（Rasmus Bech Hansen）認為，各大藥廠都在積極增產，接下來的幾個月，疫苗生產將呈現「指數型成長」。輝瑞－BioNTech5月初預測，今年有能力生產高達30億劑的疫苗，阿斯特利康（AstraZeneca）預期18月內可生產30億劑疫苗，莫德納正計劃在歐美等地增產50%；整體而言，五大疫苗藥廠預估將在2022年生產129億劑新冠疫苗，比2021年預測的增加45%。
部分公共衛生專家認為，輝瑞、AZ等藥廠應該要放寬疫苗專利，或是直接放棄專利，讓其他製造商協助生產疫苗，各國領導人以及世界貿易組織（WTO）、世界衛生組織（WHO）也需發揮影響力，出面說服藥廠，讓貧窮國家能夠負擔疫苗費用。然而，雖然拜登政府已與其他100多個國家加入呼籲WTO介入協調放寬疫苗專利的行列，但歐盟仍表態反對此提案，且即使豁免專利也需要6至9個月的時間才能開始生產。
杜特大學的數據顯示，20多個富裕國家與歐盟已經購買了約60億劑疫苗，其他地區則是合計購買約30億劑。美國智庫「Bernstein Research」則預測，2022年輝瑞疫苗銷售額將達到700億美元，莫德納銷售額將達到270億美元。目前，輝瑞疫苗在已開發國家每劑的費用約在18至19.5美元，發展中國家疫苗費用約為7.5美元，莫德納在已開發國家每劑約為17至20美元，發展中國家則為8美元左右。
輝瑞、BioNTech近日與歐盟簽約，承諾至2023年將提供18億劑疫苗，另同意提供加拿大1.25億劑疫苗；莫德納則是承諾澳洲、瑞士、以色列能夠在明年取得疫苗。《華爾街日報》指出，這些交易再次凸顯發展中國家在採購疫苗上的劣勢，COVAX可能成為這些貧窮國家取得疫苗的主要途徑，莫德納4月承諾將在2021年第四季度向COVAX交付3400萬劑疫苗，2022年COVAX可再購買4.66億劑疫苗；輝瑞也承諾，將在未來18個月內，向中低收入國家提供20億劑疫苗、向COVAX提供4000萬劑疫苗。
除了歐美藥廠的疫苗，中國製疫苗有2款已被WHO批准緊急使用，歐洲藥品管理局（EMA）也在5月初將中國科興疫苗列入快速審批程序。科興公司董事長尹衛東預估，2021年科興疫苗產量有望突破10億劑。
中國目前已分別向非洲、加勒比海國家承諾提供10億、20億美元的貸款購買疫苗，但進一步的貸款條件未明。Airfinity數據顯示，截至5月初，中國已向海外出口了2.52億劑疫苗，佔其總產量的42%；北京的播銳智諮詢公司（Bridge Counsulting）則估計，截至5月17日，中國已經向國外出售了6.83億劑疫苗，儼然成為世界「疫苗外交」的主要國家。
中國的疫苗外交甚至觸及拉丁美州，墨西哥、薩爾瓦多、巴西、智利等10多個國家都採用了科興或國藥疫苗，中國在被視為美國「後院」的拉美地區影響力大幅提升。不過美國也開始入場全球疫苗供應競賽，總統拜登早前宣佈將捐出8000萬劑疫苗援助其他國家，除了拉丁美洲，台灣等東南亞、南亞國家可獲分700萬劑，包含輝瑞－BioNTech、莫德納和嬌生等3款新冠疫苗。
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