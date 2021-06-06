端午節別亂移動！醫喊台灣剩「2種人」 堅持返鄉後果曝
台灣自五月中疫情爆發之後，迎來第一個國定假日端午節，日前就有網友發現台鐵北高列車座位全部售完，深怕移動的人潮造成防疫破口。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就表示，即便現在雙鐵降載到20％還是令人擔憂，目前台灣只剩下「確診者跟疑似確診者」，如果端午連假仍然有一定比例的人移動，假期過後就是中南部疫情爆發的開始。
編輯中心/綜合報導
2021-06-06 11:16:27
謝宗學指出「一個無症狀感染者，就可能造成多人家庭群聚傳染，然後再向外等比級數擴張，只要有數十個傳播者南下移動，即可能造成該區域上百人染疫；北部疫情尚未平息，目前中南部醫院已經接手大量雙北重症病患，醫療量能逐漸開始吃緊，若爆發如雙北等級大規模社區疫情，原本醫療量能就比不上北部的中南部，可能發生更嚴重的醫療崩潰效應。」
「沒有公權力強制介入，只是道德勸說民眾自發性不移動，防疫效果有能多少？我很存疑，在台灣爆發大規模社區疫情的時空背景下，人人都可能是感染者，因為發病前兩天就開始有傳染力，在家庭生活中根本不可能做好完整的個人衛生防護。」
謝宗學表示「說極端點，現今台灣只有兩種人，就是確診者和疑似確診者，只有將人流聚集和移動的機率儘量壓低，才有機會在短時間內讓疫情從高原期緩步走向下坡路段，若端午連假依然有一定程度的人流移動，連假結束後14天，就是中南部疫情爆發的開始」。（編輯：張嘉哲）
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