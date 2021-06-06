NBA／必勝定律！第四節領先超過14分 籃網32戰全勝
儘管主控James Harden提前傷退，布魯克林籃網今(6)日靠著其他3星連線在主場以115:107搶下次輪系列賽首勝，值得一提的是，籃網本季只要在第四節領先超過14分，32場比賽全勝堪稱必勝定律。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-06 11:11:27
今天開賽不到1分鐘，Harden就因為腿筋受傷退場，不過靠著Kyrie Irving的出色表現，籃網反倒領先2分進入下半場，關鍵第三節，換成Kevin Durant跳出來單節獨拿13分，籃網單節攻下35:23將領先拉開，並以14分之差進入末節。
根據美國媒體《ESPN Stats & Info》統計，本季籃網在第四節或延長賽任意時間領先超過14分，戰績為32勝0負(例行賽包含季後賽)，從來沒有被逆轉，更猛的是，籃網只要在主場第三節打完取得領先，26場比賽全勝，寫下必勝定律。
KD今天攻下籃網最高29分10籃板，Irving挹注25分8助攻5籃板，「幹籃哥」Blake Griffin跳出、得到18分、14籃板的「雙十」數據。反觀公鹿僅有「字母哥」Giannis Antetokounmpo正常發揮，獨拿34分11籃板，其餘得分都沒超過20分。