載美參議員旋風訪台 「C-17全球霸王III」性能報你知
美國參議院訪問團於今（6）日上午7時19分抵達台北松山機場，3小時旋風式訪台，除了帶來美國將捐贈台灣75萬劑疫苗的好消息，蔡英文總統也在國軍松山松指部接見訪問團。值得注意的是，3位參議員此行是由韓國搭乘C-17運輸機抵台，也讓C-17意外成為矚目焦點。
記者呂炯昌／綜合報導
2021-06-06 11:19:12｜2021-06-07 14:22:43
1980年代以前，美國空軍的運輸體系是由C-5、C-141和C-130等三型運輸機所構成。為了強化前線運輸能力，美軍在1980年初提出C-X重型運輸機的需求草案，根據美軍需求，新的運輸機需具備C-130運輸機的短場起降能力、可運載美國陸軍和海軍陸戰隊所有裝備，包括AH-64阿帕契(Apache)攻擊直升機和M1艾布蘭(Abrams)戰車。
經過一番評比，由麥克唐納·道格拉斯（McDonnell Douglas，1997年遭波音併購）公司提出的C-17方案勝出。
麥道在1984年完成C-17基本設計，1991年美軍接收首批C-17模擬機，首批機隊1993年成軍。美軍一共採購220架C-17全球霸王III型(Globemaster III)運輸機。
C-17的飛行機組員數為3人，包括正副駕駛員和貨物裝卸員，採用數位航電系統大幅降低飛行員的疲勞和提升飛行安全。C-17擁有驚人的空中運輸能力，最多可運載49,895公斤重的貨物，能夠運載3輛吉普車，2輛5噸重卡車或一輛M1A2戰車，也可裝運3架AH-64攻擊直升機，或是102名全副武裝的士兵。
C-17可將部隊快速部署至全球主要基地與前線基地，必要時也可勝任第一線野戰戰術運輸和大量空投任務。C-5運輸機雖然運載量更大，但是C-17靈活性遠高於C-5，因此美軍在戰場上運用最多仍是C-17運輸機。除了美國外，印度、英國、加拿大、澳洲、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國都是C-17運輸機的使用國。