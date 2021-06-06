美國3參議員旋風訪台、捐助疫苗　外媒：恐激怒中國

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）今（6）日率團訪問台灣，美國媒體認為，近期兩岸在新冠疫苗議題上出現矛盾，3位美國參議員訪台行程很有可能激怒中國。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-06 11:29:23
《路透社》報導提到，美國和大多數國家一樣與台灣沒有建立正式的外交關係，但美國是台灣最重要的支持者以及國防武器供應商，幾位前高級官員曾在2個月前赴台訪問，以紀念《台灣關係法》頒布42週年，並表明美國總統拜登對台灣及其民主的支持。美國參議院軍事委員會的達克沃絲，以及外交關係委員會的昆斯將在今日代表美國國會兩黨，與台灣政府高層討論美台關係、區域安全以及其他美台雙方共同關注的重要議題。
報導續指，台灣外交部長吳釗燮早前控訴北京試圖阻止台灣取得國際疫苗支援，不斷阻撓台灣參與世界衛生組織（WHO），雖然中國官方予以否認，但近幾個月來，中國明顯不斷加大對台施壓，包括派出解放軍機騷擾台灣防空識別區。此次美國參議員訪台，不出所料中國官方仍會譴責美國干預「中國內政」。
《美聯社》則報導，3位參議員宣布美國將向台灣提供75萬劑新冠疫苗。達克沃絲表示，代表團以朋友的身份拜訪，因為他們知道台灣正在經歷一個充滿挑戰的時期，將台灣納入美國第一批疫苗援助對象非常重要。達克沃絲還說，美國援助疫苗也代表美方對台灣的感謝，台灣在美國疫情最嚴重時捐助了個人防護設備及其他醫療物資。
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