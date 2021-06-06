屏東連夜豪雨　鹽埔、九如多處積淹水、山區山壁倒塌

屏東連夜豪雨從今天零時至上午9時左右合計已達528毫米，雨勢從屏南地區北移到屏北地區，位霧台鄉山區的佳暮村累計至今，雨量全台第一雨量達到309毫米，位霧台鄉山區的佳暮村，山區已有零星落石，其次是鹽埔鄉282.5亳米、九如鄉，所幸無重大災情。中央氣象局持續發布大雨特報；大豪雨地區包括臺南市、高雄市、屏東縣等地。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-06 11:44:02
屏東市區上午7點59分左右，和生路交通隊前往麟洛方向淹水深約15公分，三工處已封閉道路車輛目前無法通行。
台24縣道霧台公路35.5K處，昨5日深夜22時45分左右山壁倒塌倒於路中，里港警分局霧台所警員曾俊發到達現場了解，為道路山壁石塊倒於霧台公路雙向車道，目前雙向均無法通行，立即通知潮州工務段人員派人到場清除，於今天零時15分恢復道路通行。
里港警分局統計今(6)日截至上午9時轄內發生積淹水事故如下：(1)6時30分許，鹽埔鄉民意路往里港方向大排溝滿水至路面，員警到場查看水深約半個輪胎深，車輛仍可通行，目前先行封鎖該路面管制。(2) 7時18分許，獲報鹽埔鄉大仁科大至鹽埔外環道路段淹水，經新圍所員警到場查看，積水深度約至小腳肚至膝蓋處，現今與屏東市聯外道路暫時無法通行，已架設交通錐及封鎖線警示管制人車通行。(3) 8時40分許，九如鄉玉泉村黃金路段黃金路往屏東交流道方向因雨勢過大導致路面積水，經本分局九如所員警到場查看，目前水深已近半個輪胎深，車輛無法通行，先行封鎖該路面管制，維護用路行車安全。