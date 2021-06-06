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NBA／飛撲搶球超拚命　巴克利：幹籃哥是籃網贏球關鍵

▲「惡漢」Charles Barkley(巴克利)認為，籃網贏球關鍵是繳出「雙十」的「幹籃哥」Blake Griffin(葛里芬)。（圖／美聯社／達志影像）
▲「惡漢」Charles Barkley(巴克利)認為，籃網贏球關鍵是繳出「雙十」的「幹籃哥」Blake Griffin(葛里芬)。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-06 12:11:27

籃網主控James Harden提前傷退，另兩大巨頭Kevin Durant、Kyrie Irving合砍54分，率隊以115:107擊敗公鹿搶下首勝，不過傳奇名將「惡漢」Charles Barkley(巴克利)認為，此役Key Man是繳出「雙十」的「幹籃哥」Blake Griffin(葛里芬)。

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Griffin今天先發出賽35分鐘，13投7種包含三分球9投4中，貢獻18分14籃板，本季轉戰籃網後第2次繳出「雙十」成績單，首次出現在季後賽。

Griffin今天比賽相當積極，為了搶球飛撲倒地，整個人被對手壓在地上還不願放手，籃網主帥Steve Nash賽後也稱讚，「他展現了他有多想要贏球。看到了他的努力和堅持，靠自己的表現爭取到這麼長的上場機會。」

Barkley也在節目上稱讚Griffin，「在我看來，決定這場比賽勝負的是Griffin，他滿場飛奔，到哪裡都有他的影子。他在場上非常的賣力。」主場球迷也為Griffin的好表現起身鼓掌。

Griffin本季中來到布魯克林，賽後他感謝籃網願意給他機會，「我感覺我可以為球隊帶來一些身體的對抗性。過去2個賽季，沒能聽到太多稱讚的話，也可能是這樣打得特別積極，沒想到能有機會到這，很瘋狂，也很感謝。」

 

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