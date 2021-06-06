美參議員居中協調贈與疫苗 蔡英文感謝：對台是及時雨
美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）在結束訪韓行程後，安排於今（6）日來台停留3小時，除了與總統蔡英文會面外，也帶來美國捐贈75萬劑疫苗的好消息。蔡英文在接見3位參議員時也特別感謝他們居中協調，讓台灣納入美國第一波疫苗共享疫苗的名單，對台灣來說是及時雨，對抗疫情更是一大助力。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-06 12:05:59｜2021-06-06 12:35:16
蔡英文今日在接見達克沃絲、蘇利文及昆斯3位美國聯邦參議員時表示，3位參議員都是台灣的好朋友；達克沃絲長年在美國國會為台灣發聲，尤其近期對台灣經貿關係、安全議題的關切，對台灣而言是有力的支持，身為女性及退伍軍人，達克沃絲更致力於退伍軍人事務及女性、孕母健康，而她人生奮鬥故事更是鼓舞了非常多的人，也提供了一個典範；蘇利文和台灣淵源很深，1996年台海飛彈危機蘇利文是參與美軍巡弋任務陸戰隊成員，2019年擔任台灣保證法參議院版的共同提案人，在她還沒當總統前，跟蘇利文就在華府見過面， 過去5年以來蘇利文兩度訪台，提供許多真摯、務實的建議；昆斯前年第一次來台時，正是台灣關係法立法滿40週年，當時她與昆斯也交換過許多寶貴的意見，去年全球合作暨訓練架構（GCTF）計畫，之所以能成功獲得美國國會的撥款支持，昆斯是相當重要的推手。
蔡英文指出，這幾年來台美之間真朋友、真進展，3位參議員都扮演了重要角色，對雙方不斷深化的夥伴關係也一定體會最深，在密集的韓國訪問行程後專程來到台灣、短暫停留3小時，帶來美國國會跨黨派支持台灣的訊息，再次展現台美堅若磐石的情誼；過去1年多來，台美跟理念相近的國家共同面對疫情的挑戰，上個月透過GCTF與美日英澳一起舉辦了線上研討會，互相分享疫苗接種的策略跟防疫經驗，這幾天來自美國及日本的支持，讓台灣有機會即時獲得更多的疫苗，對台灣對抗疫情更是一大助力。
蔡英文表示，十分感謝拜登政府伸出援手，將台灣列入第一波美國對外疫苗共享的名單當中，對台灣來說是即時雨，3位參議員居中協調的努力她會銘記在心。也期待接下來透過與美日等國的合作，台灣能度過眼前的挑戰、協助各國克服疫情，走向復甦之路。相信每一次的挑戰、互助，都讓彼此的關係更深、合作更廣。即使在疫情期間，台美雙方仍然在經貿科學、技術、5G及電信安全領域建立了許多合作機制，也共同維護了印太區域的自由、開放、和平與繁榮。
最後蔡英文也說，希望未來能與3位參議員繼續一起努力，讓台美夥伴關係持續提升，在後疫情時代為世界做出更多貢獻，並再次謝謝3位參議員百忙之中，為正在和疫情奮鬥的台灣帶來重要的支持訊息。