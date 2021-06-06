名家論壇》吳崑玉／疫苗之役所透露的政治訊號

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此戰在週末政府與高端簽約後達到高潮。蔡英文發表電視談話，被酸是「高端法說會」，但次日高端股價還是連續跌破底線，套牢股民酸蔡「法說會變成法會」。藍營立委見獵心喜，除了網上大戰「要疫苗」，還發動車隊遊行、府前快閃等活動，想藉人們心中恐懼，把蔡政府一槍斃命。
藍營政治人物的算盤是很典型的「天狗食月」打法。就像古代農民，一見月全食，以為天狗吃了月亮，於是全村衝出門外敲鑼打鼓，等回歸正常，便互相慶賀，聲稱是自己神威嚇跑了天狗，功在月神。在野黨只管胡攪蠻纏，逢X必反，疫苗沒來當然繼續鬧，疫苗來了就說是自己敲鑼打鼓之功，完全是個沒本好生意。AZ都到了，若干柯粉與老K立委仍四處留言，說要不是阿北和藍營叫罵，會吵的孩子有糖吃，美國和日本的疫苗也不會那麼快送到。
不幸的是，藍營人士這次完全算錯了。蔡英文不愧是李登輝的關門弟子，忍受十天砲火轟擊，期間胡說八道，招式零亂，連敗三場，誘敵深入，幕後則悶不吭聲運作秘密外交，直到飛機起飛，才廣發貼文，高層透露台日合作交涉內幕，用實際成果切斷藍營訴求的合理性，把盲動躁進的藍營紅統框在前線進退不得，一天之內包圍殲滅。
回顧疫苗之戰的整個過程，蔡政府其實一直很清楚這場政治戰役的關鍵要點，就在美、日疫苗的快速到位。蔡政府心裡很清楚，一年來台灣疫苗一直拖延難得的原因，並不全是中共阻撓，而是我們自己把台灣防疫成效宣傳得太好，排到世界前五名。站在美國的立場，就算扣掉中國、俄羅斯、美歐自己用的，全世界至少還有40億人急需疫苗，疫苗是必須按疫情嚴重程度，排定配給優先順序的戰略物資，台灣疫情沒那麼嚴重，優先順位當然不會超過印度等國。AIT處長酈英傑離職時說台灣疫情還算好，反映的就是老美的這種思維。
但是巨嬰柯P不這麼想，「我現在就要喝奶奶，不給我就吵到你沒法睡覺。」藍營政客更妙，活像廣告裡那個躺在地板上哭鬧「這不是BNT」的死小孩。日本AZ來台都有眉目了，還要一直損那是日本人不要的、快過期的，還說送太少，應送311萬劑，被醫護罵是「最沒品的那種乞丐」。綠營政客之前損香港BNT快過期，也被拿來反擊。拜託各位有點常識，疫苗又不是冰牛奶，冰七天會變味，效期之內有效，打完就好，在疫苗上吵不食嗟來食實在幼稚。
藍營人士的迷戀中國疫苗，已到了一種「根正苗紅」的地步。說穿了，一邊配合國台辦罵民進黨「以疫謀獨」，暗地裡打算的正是「以苗促統」。台辦放話阻擋日本AZ，藍營馬上表態配合共鳴。奇怪了，柯P不是才逼他老婆去打了AZ嗎？這時節，有疫苗總比沒有好，誰送來都該感謝，不是嗎？
說穿了，藍綠頭頭都很清楚這場疫苗之戰背後，是冷酷的國際政治角力。蔡政府一發出求救訊號，美國、日本緊急馳援，「莫德納」（Moderna）一到，政治譯名便成「沒得鬧」。日本AZ一到，中國狠話便成了笑話，藍營相信中方「不會得逞」承諾，現在就是得逞了你想怎樣？藍營政客就這樣被老共遺棄在戰場上，成了孤魂野鬼。而且，這兩架飛機運來的不止是疫苗，而是美、日、台三角戰略聯盟已經成形，不只是政治口號，實質支援是有系統存在的物質證明。
換句話說，所謂「日本感謝311台灣援助」，其實只是政治上的表面說詞，背後做用的是國際政治形勢轉變。國際政治風向已向新冷戰固化，美國、日本就是要保住台灣對抗中共，其強度恐怕還超過1996年台海危機。
蔡英文這次的操作模式，也頗有當年李登輝操作美、日、台三邊「明德小組」秘密外交的風格。多線下手，三方人員早有秘密管道情報交換，甚至包括政策協作、緊急資源調配的機制，純賴外交運作不會如此快速順暢。但這些事只能做，不能說，一切只能意會，不能言傳。日本AZ專機選在6月4日落地，更讓人覺得是故意中的故意。國際政治中很少有真正的巧合或意外，選這天外送到府，擺明有「你愈攔阻，我愈刺你」的嗆聲意味。雙方正在玩一種劍指咽喉的劍道前戲，先取得某種「恐怖平衡」，再找機會坐下來談。
簡單講，藍營政治人物在這波疫苗之戰中，幾乎全都成了老共的砲灰。中共已完全不在乎藍營政客的政治信用與政治前途，只需要有人當反獨促統的馬前卒。藍營人士滿心以為背後有個大哥挺著，大膽提槍快跑前進，結局卻是把自己那丁點算計與陰謀，全鋪在總統府前曬成鹹魚乾，大哥卻早就關門睡了。如果你們真心為民眾爭取疫苗，不管那國送貨都該感謝，怎會繼續狂罵？疫苗陸續到貨還不知轉換戰術目標，狂喊「這不是BNT」，連路人甲看得都想貓你！這腦子是不是該拿去泡米酒？老費還真是蔡英文的「藍維拉」，犯再多錯你們都有辦法救她。聽說6月6日還要搞熄燈按喇叭，是要慶祝韓導被罷免一週年嗎?
拜託藍綠兩方清醒點，把心思聚焦在控制疫情蔓延，與快速施打疫苗，少玩這些低級政治遊戲。你們家有的是專業人士，不應該老讓這些廢柴出來砸自家招牌。政黨成員沒事幹，可以組織黨員去打疫苗，或協助施打點後勤作業，少在網上耍笨或反串。至於那些立委或亂放砲的政治人物，先給他們打一針鎮靜劑或乖乖針，在家躺個14天別上網別吭聲，搞不好政情疫情都能快速降溫。
又笨又勤快，沒事找事幹，一碰就出事，真的會造成無窮的災難。這是二戰德軍名將曼斯坦講的，切記。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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