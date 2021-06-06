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臺灣職能治療學會祕書長呂家誌指出，因應疫情放假是突發狀況，對於孩子們「日常生活習慣」的擾動與影響本身就相當大，如何在這擾動的過程中，讓家長維持孩子及家長生活的恆定，以平常心來看待，就變得十分重要。在面對這突如其來的「假期」，台灣職能治療學會專業推廣委員會委員陳宜男治療師建議以下幾點：
1.週間時間（星期一～五）還是要盡量讓孩子維持平常上學的步調，起床、吃飯、洗澡、睡覺、休閒玩樂時間應維持常態。
2.線上學習課程以外的時間，可以安排特定的活動（應與平時自己玩樂的時間有所區隔），將線上學習與特定活動時間填入「課程表」之中，如同學校一般按表操課。
3.特定活動的安排可由家長與孩子一起討論，部分可以讓孩子自行操作，部分則可以安排親子間互動的活動。
4.動、靜態的活動皆須安排，可依照線上課程的類型，搭配特定活動整合規畫，盡可能一動一靜交錯安排。
5.家長如果亦停班在家，也別忘了留意自己時間的安排，如果一開始太全心全意投入於陪伴孩子，疏忽了自己平時工作生活的步調，可能很容易就會產生倦怠感，建議孩子獨立學習或操作活動的期間，家長也可以安排自己的事情唷！
四大親子運動 居家也可耗力
陳宜男治療師提供四大「動」點及相關資源連結，供所有面對變動不知所措的家長們參考：
1.動腦的活動
除了閱讀、影片欣賞、紙本/多媒體益智遊戲、遊戲書、桌遊、益智類玩具外，也可以讓孩子從事未來活動規劃（如旅遊、生日派對等）、協助構思家務相關處理方案（如防疫行動）、創作設計專屬Line貼圖並上架等。
2.動身體的活動
由於現在許多家庭居住在集合住宅怕吵到鄰居，加上防疫期間應減少外出群聚、公園遊具暫停使用等狀況，因此在動態活動上的安排相對不易。因此，建議可以安排核心肌群運動、親子瑜伽、彈力帶運動、毛巾操、瑜伽球運動等，這些運動透過適當調整與安排可以將噪音降到最低，如能搭配遊戲為更加有趣、更能持久。此外，Switch動態遊戲與健身環也是不錯的選擇。
3.動手操作的活動
如做點心、可製作成品的勞作、畫圖、摺紙、科學實驗等，坊間也有許多關於手作活動的書籍，筆者個人非常推薦廚房科學相關的遊戲唷！如果想一應俱全，市面上也有很多STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Math）類玩具可供選擇。
4.人際互動的活動
防疫期間，保持人際互動是非常重要的一件事，畢竟每天關在家裡面對的都是同一群人，多少會出現「相看兩相厭」的狀況，此時可以透過一些有趣的互動性遊戲來潤滑彼此之間的關係也不錯，例如桌遊、互動性電玩、合作完成超大面積的積木造景等。
此外，把握每堂學校線上課程的時間，建議老師設計一些大家可在上線討論、交流與分享的課程內容；或者，家庭可以舉辦讀書分享會等線上活動，善用Google Meeting等軟體邀請朋友一起加入聆聽與交流，也會很棒的選擇。
資料來源：健康醫療網 孩子疫情停課期間「相看兩厭」？ 專家教居家安排技巧
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊