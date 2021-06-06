COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孩子疫情停課期間「相看兩厭」？　專家教居家安排技巧

孩子疫情停課期間「相看兩厭」？　專家教居家安排技巧
孩子疫情停課期間「相看兩厭」？　專家教居家安排技巧

健康醫療網

2021-06-06 12:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】原本因為疫情實施停課兩週到5月28日，在這段時間裡，很多家長已經精疲力盡，結果又宣布要延長至6月14日，雖然每間學校都有安排相關的線上教學活動，但孩子們空閒的時間還是比上學期間多上許多，因此改變許多家長及孩童的生活步調。

我是廣告 請繼續往下閱讀
五點生活作息  平常心很重要

臺灣職能治療學會祕書長呂家誌指出，因應疫情放假是突發狀況，對於孩子們「日常生活習慣」的擾動與影響本身就相當大，如何在這擾動的過程中，讓家長維持孩子及家長生活的恆定，以平常心來看待，就變得十分重要。在面對這突如其來的「假期」，台灣職能治療學會專業推廣委員會委員陳宜男治療師建議以下幾點：

1.週間時間（星期一～五）還是要盡量讓孩子維持平常上學的步調，起床、吃飯、洗澡、睡覺、休閒玩樂時間應維持常態。

2.線上學習課程以外的時間，可以安排特定的活動（應與平時自己玩樂的時間有所區隔），將線上學習與特定活動時間填入「課程表」之中，如同學校一般按表操課。

3.特定活動的安排可由家長與孩子一起討論，部分可以讓孩子自行操作，部分則可以安排親子間互動的活動。

4.動、靜態的活動皆須安排，可依照線上課程的類型，搭配特定活動整合規畫，盡可能一動一靜交錯安排。

5.家長如果亦停班在家，也別忘了留意自己時間的安排，如果一開始太全心全意投入於陪伴孩子，疏忽了自己平時工作生活的步調，可能很容易就會產生倦怠感，建議孩子獨立學習或操作活動的期間，家長也可以安排自己的事情唷！

四大親子運動  居家也可耗力

陳宜男治療師提供四大「動」點及相關資源連結，供所有面對變動不知所措的家長們參考：

1.動腦的活動

除了閱讀、影片欣賞、紙本/多媒體益智遊戲、遊戲書、桌遊、益智類玩具外，也可以讓孩子從事未來活動規劃（如旅遊、生日派對等）、協助構思家務相關處理方案（如防疫行動）、創作設計專屬Line貼圖並上架等。

2.動身體的活動

由於現在許多家庭居住在集合住宅怕吵到鄰居，加上防疫期間應減少外出群聚、公園遊具暫停使用等狀況，因此在動態活動上的安排相對不易。因此，建議可以安排核心肌群運動、親子瑜伽、彈力帶運動、毛巾操、瑜伽球運動等，這些運動透過適當調整與安排可以將噪音降到最低，如能搭配遊戲為更加有趣、更能持久。此外，Switch動態遊戲與健身環也是不錯的選擇。

3.動手操作的活動

如做點心、可製作成品的勞作、畫圖、摺紙、科學實驗等，坊間也有許多關於手作活動的書籍，筆者個人非常推薦廚房科學相關的遊戲唷！如果想一應俱全，市面上也有很多STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Math）類玩具可供選擇。

4.人際互動的活動

防疫期間，保持人際互動是非常重要的一件事，畢竟每天關在家裡面對的都是同一群人，多少會出現「相看兩相厭」的狀況，此時可以透過一些有趣的互動性遊戲來潤滑彼此之間的關係也不錯，例如桌遊、互動性電玩、合作完成超大面積的積木造景等。

此外，把握每堂學校線上課程的時間，建議老師設計一些大家可在上線討論、交流與分享的課程內容；或者，家庭可以舉辦讀書分享會等線上活動，善用Google Meeting等軟體邀請朋友一起加入聆聽與交流，也會很棒的選擇。



資料來源：健康醫療網 孩子疫情停課期間「相看兩厭」？　專家教居家安排技巧

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀