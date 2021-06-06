名家論壇》沈榮欽／中國脫鉤的賭注

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自川普對中國發動貿易戰後，兩國科技與生產脫鉤，就一直是貿易戰的核心議題，美國發動「乾淨網路」與「經濟繁榮網路」以與紅色供應鏈脫鉤，華為等中國企業也仔細檢查供應鏈中的美國成分，尋求自製或是開發其他供應來源。
在最極端的情況下，某些應用科技的領域，兩國可能會發展出兩套不同的系統。谷歌一向反對美國政府制裁華為使用Android作業系統，固然華為可以因Android系統而受益，但是持續使用Android系統，也意謂著華為持續依賴Android。
從這個角度而言，制裁華為卻讓小米脫離實體清單，其實符合美國的戰略利益。
鴻蒙系統是華為或甚至中國在作業系統最具野心的嘗試，華為強調鴻蒙可以從家電、手機、平板、電腦、穿戴型裝置到車用系統，一以貫之，如果一個家庭完全採用鴻蒙系統，僅用手機就可以控制所有的電器與電子裝置。
但是發布之後，一如事前預料，多數科技專家認為鴻蒙乃是根據Android系統而設計，並非如華為所宣稱的全新作業系統。不過華為對Android做了很大的更動，參考了不少iOS的介面，並且還有自己設計出的跨裝置介面，但是仍難謂全新系統。
在手機作業系統的競賽中，可謂血跡斑斑，諾基亞、微軟、黑莓、三星都嘗試推出自己的系統，但最後都紛紛倒下，作業系統的網路效應，使得不夠強大的生態系統終將被淘汰。
這恐怕也是華為急著宣稱年底將有三億台裝置採用鴻蒙的原因，因為若華為無法迅速壯大鴻蒙的系統，那麼最後的命運也不樂觀。如果鴻蒙專收為Android與iOS所拒的應用程式，雖然能夠很快增加數量，但是卻可能產生品質的反淘汰現象。
無論如何，懷著中國「自主」系統的夢想，即使自主是假，但是科技界仍對鴻蒙的成敗拭目以待。如果華為成功的話，勢必鼓舞更多的中國企業效法。
●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授
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