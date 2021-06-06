今日廣場》孫榮富／陳時中為何拒絕張亞中？

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自5月19日全台防疫進入第三級警戒以來，累積確診數已將近1萬例。據＜遠見民調＞：企業中高階主管「是否滿意中央流行疫情指揮中心近期處理疫情的整體表現」時，高達57.2%「非常不滿意」，只有17.1%表示「很滿意」或「有點滿意」。
這份民調精準反映出：台灣民眾對於指揮官陳時中以八大申請條件，必須符合「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」兩大原則進行，而且還改設部會窗口，把採購疫苗的申請丟進複雜的行政流程中，是非常不滿的！這不是官僚？什麼才是官僚？
還有，＜遠見民調＞也問到：目前國際上已有四款普遍施打的新冠疫苗。請問：您認為台灣人民應該繼續等待政府核准國產疫苗再施打？還是優先進口國際認證疫苗讓國人施打？有93%認為應該優先進口國際認證疫苗讓國人施打。孫文學校總校長、國民黨黨主席參選人張亞中已經強調：他要捐贈的疫苗都是經過國際認證不是假貨！
何況，前衛生署高官都已經指出，《藥事法》第48-2條，因應緊急公共衛生情事之需要，主管機關可專案核准疫苗藥物的製造與輸入。但是，陳時中依然每日機械式唸著確診、死亡人數，無視法制規範再次拒絕孫文學校總校長、國民黨黨主席參選人張亞中的善意。這不是冷血？什麼才是冷血？
到底，為何陳時中始終拒絕善意於門外，難道是因為要護航國產疫苗？國產疫苗最快也要6月底才二期臨床解盲，但是蔡英文總統就宣告7月底可以供應。這不是將台灣老百姓當作實驗白老鼠嗎？據＜遠見民調＞：目前國產疫苗正在研發中，等政府核准國產疫苗施打後，請問您是否願意施打國產疫苗？竟然有61.9%不願意施打國產疫苗！這個民調已經說明了台灣老百姓強烈不信任蔡政府的國產疫苗！
國產疫苗視作是戰略物質，固然無可厚非；然而，可以將人命視為數字、視為無物，「這個政府」、「這個疫情指揮官」恐怕不是異常冷血，就是已經精神失常！著名哈佛教授桑戴爾在＜正義課＞的課堂上提出一個問題：假設你是電車駕駛員，以時速百公里行駛，看到前方軌道有五名工人施工，你卻因煞車失靈停不了車；然而前面鐵軌有個分岔，分岔軌道上也有一人施工。你會選擇把電車轉向另一條支線，讓另外五人活命嗎？
也就是，陳時中正在選擇「犧牲台灣老百姓」的生命來「換得國產疫苗」的問世！可以這樣做嗎？這還是個合格的防疫指揮官嗎？難道台灣老百姓的生命在陳時中眼裡，就只是個數字而已嗎？
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