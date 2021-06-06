汪小菲產房失控行徑激怒妻　遭大S怒轟：出去

藝人大S（徐熙媛）昨（5）日突然宣布要與結婚10年的汪小菲離婚，消息震驚演藝圈。而過去大S上節目《康熙來了》接受訪問時的內容也被翻出，大S提到老公汪小菲陪她生產時，發生了一段插曲，讓她氣炸把汪小菲轟出產房。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-06 13:03:39｜2021-06-06 19:41:46
大S曾上《康熙來了》分享生第一胎時的情況，提到汪小菲與小S都想要進產房陪產，原本大S決定讓小S陪產了，但汪小菲卻不高興的堅持一定要是第一眼看到女兒的人，大S好言相勸下，汪小菲依然不肯放棄，最後S媽出面勸退小S，才讓汪小菲進產房。
沒想到讓汪小菲進產房後，卻還是被大S轟出去，大S還原當時情況，透露生產完之後，汪小菲原本答應會坐在她旁邊不會亂跑，沒想到孩子一出生，他不但離開位置，還拿出手機拍女兒，因此消失在大S的視線裡，就連大S呼喚他，汪小菲都好像沒聽到般，後來是大S向護士確認完小孩很健康後，才說「麻煩妳幫我叫我老公過來」，汪小菲回到大S身旁，大S因為麻醉，只能用氣音說：「看著我的眼睛。」接著下逐客令：「出去！」
大S解釋，因為汪小菲那時已經移動到她認為的危險區域，旁邊有醫療器材、沾血的紗布，怕發生意外，所以才會趕老公離開產房，主持人蔡康永聽聞覺得不可思議：「他真的受得了妳耶！」小S也補槍：「他們兩個能受得了彼此，我都覺得很厲害。」