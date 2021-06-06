田徑／10秒63！34歲風速女王創個人百米新高 僅次花蝴蝶
牙買加女子百米短跑名將、兩屆奧運金牌得主「風速女王」Shelly-Ann Fraser-Pryce，在金斯頓的一場比賽中，跑出了個人最佳的10秒63(順風每秒1.3米)紀錄，如果這項紀錄得到國際田聯的確認，將會是女子百米史上第4快的紀錄。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-06 12:51:44
過去Fraser曾經在北京奧運和倫敦奧運兩次摘下女子百米金牌，和同胞「牙買加閃電」Usain Bolt相輝映，當是那個時代各自項目上的霸主。
今年已經34歲的她，狀態保持的相當好，在這次的比賽中，她在中段開始加速，最終跑到終點時時間顯示為10秒68，不過在修正後改成10秒63，優於過去自己個人最佳的10秒71。
今年已經34歲，而且還當媽媽了，Fraser能創生涯新高確實讓人驚訝。如果記錄獲得檢證認可，那她將會成為美國名將「花蝴蝶」Florence Griffith-Joyner之後，世界上跑最快的女人。
女子百米史上前3的成績都是由Joyner所締造，分別是10秒49的世界紀錄，以及10秒61和10秒62，Fraser的10秒63則是排名第4。後者賽後直言努力有了回報，不過接下來還有很多事要做。