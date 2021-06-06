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美參議員傳達「贈75萬劑疫苗」　政院：患難見真情

▲美國聯邦參議員達克沃絲、聯邦參議員蘇利文及聯邦參議員昆斯訪台，並帶來美國捐贈75萬劑疫苗的好消息。（圖／中央社提供）
▲美國聯邦參議員達克沃絲、聯邦參議員蘇利文及聯邦參議員昆斯訪台，並帶來美國捐贈75萬劑疫苗的好消息。（圖／中央社提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-06 12:49:31｜2021-06-06 12:50:27

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）等3位跨黨派參議員，於今（6）日率團訪問台灣，並宣布美國將贈予首批75萬劑新冠肺炎疫苗。對此，行政院發言人羅表成表示，只有在此艱困的時刻，才能看到與台灣患難與共的真心朋友；行政院院長蘇貞昌在受訪時也說「德不孤必有鄰」呼籲台灣人要有自信。

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羅秉成今表示，台灣疫情發展正面臨嚴峻的挑戰，而患難見真情，也只有在此艱困的時刻，才能看到與台灣患難與共的真心朋友。在變種病毒肆虐、全球疫苗短缺的此時此刻，先是日本政府於上週五宣布，無償緊急提供124萬劑的AZ疫苗給台灣，緊接著美國政府也由跨黨派參議員特別來台宣布，將在首批序位捐贈台灣75萬劑疫苗，此舉對台灣的疫情有相當助益，政府要對美國政府及時雪中送炭的義舉再次表達誠摯的感謝之意，也要對此行3位參議員代表旋風式訪台，不遠千里而來溫馨送暖，表達最高的謝意。

蘇貞昌在水利署視察水情受訪時也說，感謝美國非常重視台灣，3位參議員長期對台友好，一直在美國國會支持台灣，不止疫苗，過去對台灣安全、國際地位也是長期為台灣發聲、爭取權益；3位參議員清晨就從韓國搭機、炫風訪問，停留3小時後又立刻飛回美國參與國會開會，可見在最需要的時候，好朋友會送來最需要的溫暖，在總統蔡英文領導下，台灣還是有很多朋友，台灣一定要自立自強，能幫忙人家的時候就幫忙、現在我們需樣幫忙，別人幫忙台灣，德不孤必有鄰，台灣人一定要有自信能走過這關。

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