退票聯防護台南　黃偉哲出招：端午退車票拿獎金

端午連假從6月12日起一連3天，但全台COVID-19疫情緊張，未免返鄉潮的大量人員移動成為疫情破口，台南市長黃偉哲今（6）日呼籲台南旅外子弟「退票聯防守護台南」，並祭出退票拿獎金活動，退掉返鄉車票，台南市政府還給你獎金200元。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-06-06 13:30:01
黃偉哲表示，日本的124萬疫苗到了、美國的疫苗也來了，人助更要自助才會天助，台灣要靠自己度過防疫最關鍵的攻堅階段，未免端午連假期間出現大量的南北人員移動，因此在今日宣布推出「退票獎金」，在6月5日前訂票打算返鄉的台南旅外子弟，憑退票憑證，在8月起到今年底，都可到區公所申請200元獎金。
若非得回家者也要嚴守「家戶聯防」，返鄉第一站請到篩檢站，請市民朋友及里鄰長協助通報返鄉未篩檢者，經通報快篩陽性獎金1,000元，若是PCR陽性獎金10,0000元，防疫通報專線06-2880180，請大家一起「守護台灣、守護台南」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。