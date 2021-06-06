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免費施打疫苗不容地方搶功？蘇揆未正面回應

▲蘇貞昌2日在政院的會議中裁示，防疫人員若因公傷殘，就由國家負責照顧。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌2日在政院的會議中裁示，防疫人員若因公傷殘，就由國家負責照顧。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-06 13:42:38

台北市長柯文哲昨日宣布台北市民打疫苗免費，行政院隨即在晚間宣布全國免費施打疫苗，遭外界解讀是中央、地方在搶功。對此，行政院院長蘇貞昌今（6）日受訪時並未正面回應，僅表示本來就有在特別預算中寬列費用，不但打疫苗不但不用錢，就連掛號費、行政費用也都由中央編列預算支應，並呼籲國人速打疫苗。

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蘇貞昌今日前往水利署視察水情時，被媒體問及柯文哲昨天宣布台北市民打疫苗免費，行政院晚間就發聲明表示已經編列40億預算，被解讀「不容地方搶功」。

對此，蘇貞昌表示，政府對於全國民眾施打疫苗訂有優先順序，本來打疫苗要繳的掛號費及行政費用，行政院這次特別在編列特別預算時寬列，未來民眾依照中央流行疫情指揮中心（CDC）的順序施打疫苗時，不但疫苗不用錢，連掛號費、行政費用，也都由中央編列預算支應，呼籲民眾該打疫苗的時候一定要趕快打，保護自己、保護家人、保護國家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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