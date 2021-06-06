NBA／斯帥背鍋下台後　拓荒者就能解決雙槍球隊的原罪嗎

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這件事本身是很奇怪的，因為拓荒者其實是一支核心確立已久、而且季後賽經驗很豐富的隊伍，理應不該發生這種事情。然而如果我們拆開他們的陣容來看一看，似乎又沒有這麼奇怪。
拓荒者是以Damian Lillard和CJ McCollum這雙槍體系為核心的隊伍，前者188公分，後者191公分，兩個人都超過六季場均得分在20以上，這是一個以後場防守換取進攻火力最大化的組合。
拓荒者從2018-19賽季至今，連續3季的進攻效率維持在聯盟前三之列，這說明了這樣的犧牲或許是值得的；與此換來的就是他們也連3季防守效率值飆破110，而且最近兩季聯盟倒數前3。
然而在兩季之前，拓荒者雖然不是頂尖防守球隊，但也算是聯盟中游，原因在於那時候他們的鋒線還有一定的身體素質。Al-Farouq Aminu、Maurice Harkless都算是高壯的鋒線，可以換防2-4號，Harkless甚至可以頂到5號；Zach Collins有一定的防守能力和射程；Evan Turner的組織能力讓他能客串1-4號，那時候這支球隊還能擺出一個比較高大靈活的鋒線，甚至在決戰時刻打一個小球的陣容。
在擁有這個陣容時，拓荒者曾經打進過西決，淘汰掉有Paul George和Russel Westbrook的雷霆，以及Nikola Jokic和Jamal Murray的金塊。但Turner、Aminu和Harkless的進攻能力讓球團決定在季後不續約，Collins不斷的受傷，拓荒者在那之後決定使用一個進攻能力更強的陣容。
在最近兩季，金塊的側翼變成了Rodney Hood、Carmelo Anthony、Gary Trent JR.、Anfernee Simons這些人，這樣的身高和防守能力讓季後賽等級的球隊可以隨便藉由擋拆抓著他們的後衛打。
這一季補進了Robert Covington，而Jusuf Nurkic例行賽休了大半，終於可以完整打完一系列賽，可是拓荒者還是沒辦法將少了兩名先發後場球員的金塊得分給壓制下來，這是他們擁有狀態爆棚的Lillard，還輸掉的最大原因。
在這其中，Stotts的確沒有做出太大的改變和調整，他必須負上一些責任，然而拓荒者管理層有做出實質操作、給予自己的教練團足夠的資源嗎？他們季中最重要的交易就是換來了Norman Powell——193公分隨插隨用的進攻型後衛。
於是拓荒者就在先發1-3號身高都低於193的情況下進入了季後賽，而結果我們都看到了，讓Monte Morris及Austin Rivers各自打出了季後賽的代表作。
「雙槍」型的球隊有他的侷限性，過去歷史上也沒有以此成功奪冠的案例，即使強如籃網在擺上Kyrie Irving、James Harden及Kevin Durant這樣的陣容時，他們都曾經因為禁區的防守而陷入掙扎，而我們知道這支球隊的進攻能力強得讓人難以置信。拓荒者能達到同樣的水準嗎？
總之，Stotts現在為這幾年的失利承擔了責任，很難想像換帥一事球團會不和Lillard商量就自行決定，如此拓荒者幾乎確定會在季後有大動作。
不過Stotts至少有一件事是做到幾乎滿分的——他讓這支球隊始終擁有很好的團隊氣氛，在拓荒者內部這麼多球員需要球權、打法又略為重疊的情況下，這其實並不容易。現在他走了，拓荒者將進行改組，但他們還能維持同樣的化學反應嗎？我們可以看看。