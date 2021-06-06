搶攻餐飲外帶商機 大祥拼超殺折扣泰北料理推調理包

三級警戒持續，餐飲業禁內用，苦撐待變的餐飲業者拼外帶外送外，還大打折扣吸客。以台中市大祥海鮮餐廳為例，淌血下殺到6折價，600元就可讓小家庭飽餐一頓。另泰北料理店推出百元調理包，多款泰式口味加熱即食，最適合宅家上班族，天天換著口味吃不膩。

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位於漢口路的大祥海鮮餐廳，老闆阿祥師原是涵碧樓主廚，十餘年前自行創業，主打海鮮、台菜。阿祥師表示，宅食外送外帶餐已成為居家防疫新生活，大家為了安全盡量少出門，傳統市場也不太敢去，此時就得拚各類優惠外帶搶客。

▲台中大祥海鮮店的平價家庭套餐，五道菜色只要600元，適合小家庭。（圖／記者金武鳳攝，2021

他說，開店11年來，第一次碰到如此大危機。儘管各行各業都在苦撐，但為顧及不少人是放無薪假，想吃美食也不能太揮霍，決定打折優惠共體時艱。店內全品項外帶依原定價打6折，並規劃出600元及1380元兩種外帶套餐，適合4到5人小家庭。

▲台中大祥海鮮推出家庭套餐組很澎湃，有燒鵝、大蝦。紅糟鰻及海鮮粥，都是大祥招牌菜。（圖／記者金武鳳攝，2021.6.6)

這兩款外帶套餐絕對物超所值，600元組可以吃到紅糟鰻、麻油雞腿飯、XO醬小卷、三杯嫩豆腐、櫻花蝦高麗菜。1380元組有招牌鮮蝦粥、燒鵝、避風塘草蝦、三杯小卷、 紅糟鰻，CP值超高，訂單多。預定專線04-2312-1067。





位於興安街泰北料理，是創業14年老店，因菜色味道正統，食材鮮美，原料來自泰國等特色，曾獲選泰國皇家政府主導的「泰精選」認證餐廳，生意火紅。如今餐飲禁內用，泰北料理除改為外送外帶服務外，在菜色方面依然用心，例如時序進入夏季，泰北料理就推出多款季節限定款，其中以水果涼麵、海鮮涼麵最熱賣。





▲台中泰北料理推出的調理包及調味包，對宅家上班族最方便，加熱或加入食料烹調，一樣能享受原汁原味美食。（圖／業者提供）

提起海鮮涼麵，光是醬料就很講究， 採用的泰式檸檬酸辣醬汁，是以檸檬、魚露和糖水調製，喜歡吃辣味的可以加點辣椒，酸酸、甜甜帶點微辣口感，調配花枝、蝦仁、帆立貝等食材，鮮美可口，保證讓人吃了胃口大開。





▲泰北料理因應外帶外送開發料理包，冷凍冰箱，要吃拿出來加熱即食，最受上班族歡迎。（圖／業者提供）

泰北料理有不少人氣美食，泰式春捲是以米皮包著高麗菜葉，再加入小黃瓜、蝦仁、火腿、豬肉片、蟹肉棒與花生粉等內餡，淋上特調酸辣醬汁大口吃，爽脆中帶著酸甜滋味，百吃不膩。另「檸檬大卷」既是菜也是湯，整尾大卷與高麗菜葉蒸炊，帶著檸檬清香的酸甜醬汁襯出大卷的鮮甜，淋著湯汁入口是一味，夾起大卷沾特調酸辣醬汁又是一味，超推薦。

▲泰北料理的料理包加熱即食，無論拌飯或拌麵，一包108元就能飽食一餐。（圖／業者提供）

因應「宅家吃外帶餐」已成防疫新生活，泰北料理開發多款冷凍料理包，有打拋豬肉、綠椰漿雞肉及咖哩雞肉三種，加熱就可以拌飯或麵吃。另綠椰漿及凍央二款湯底，拆封後加入食材烹調，不用十分鐘，就可享用比美餐廳美味，不妨宅家自己動手做美食。