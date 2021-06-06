中央教育紓困4.0 　中市府設諮詢窗口

國內疫情嚴峻衝擊經濟，行政院日前宣布紓困4.0方案，其中針對教育事業，包含私立幼兒園、學校自設午餐廚房與團膳業者、社區大學、短期補習班及兒童課後照顧服務中心等提供紓困補助；此外，針對國小以下孩童（包含學齡前嬰幼兒），以及國中、高中、五專前三年的身心障礙學生發放「孩童家庭防疫補貼」。台中市政府教育局已針對不同教育紓困方案，安排諮詢窗口，全力協助各教育事業單位及家長們盡早領到補貼款項。

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教育局說，教育部公告的「孩童家庭防疫補貼」，是針對國小以下孩童，以及國中、高中、五專前三年身心障礙學生，補貼每名孩童1萬元。符合資格的孩童監護人，免提佐證資料，持孩童的健保卡及監護人的金融卡，可透過專屬網站或ATM領取現金1萬元，預定自6月15日起開放請領。

針對私立幼兒園（含準公共）符合補助資格，即停止到園期間，按幼兒當月就學日數收（退）月繳費用，且正常支付教職員工全額薪資者，可採線上申請補貼其員工薪資及營運成本，今年5月至7月期間每名員工最高補助4萬元為限，並可依受疫情影響情形或停課期間按比率核予補助。

有關學校自設廚房廚工薪資及團膳業者食材損失部分，政府補助高級中等以下學校自設廚房學校廚工薪資，以學校5月份在職廚工人數進行計算，每個員額最高補助學校4萬元，用以支應5、6、7月所需支付予廚工的薪資；以及補助高級中等以下學校依契約補償團膳業者已備食材成本損失。

針對社區大學及社大講師，社區大學於今年5月至7月期間停課達1個月或學員人次（或學雜費收入）減少達10%，全職員工每人4萬元發給薪資補助，並核實補助「場地租金」最高30萬元。另社區大學講師符合任一個月損失達50%者，每人最高補助4萬元。

短期補習班及兒童課後照顧服務中心符合申請資格者，今年5月到7月任一個月營業額減少達50%，依全職員工人數乘以4萬元，補貼其員工薪資及營運成本；受中央政府命令停業，且給付薪資未達基本工資的事業，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予企業一次性停業補貼；事業的受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元及就業安定基金加發生活補貼1萬元，共計4萬元補貼，由事業一併具領轉發。

教育局表示，此次教育紓困4.0方案，除孩童家庭防疫補貼於6月15日始開放於專屬網站或ATM領取外，其他補貼方案自即日起至8月31日止受理申請，民眾若有諮詢需求，除可撥打全國紓困專線1988外，另可撥打教育局諮詢電話04-22289111分機54305（國小孩童家庭防疫補貼）、54427（幼兒園幼童家庭防疫補貼）、54427（私立幼兒園紓困補助）、54721（學校廚工薪資補助）、54714（團膳業者食材損失補助）、54123（短期補習班及課照中心紓困補助）及54530（社區大學及社大講師紓困補助）。