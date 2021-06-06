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雨灌高雄　陳其邁視察積淹水點下令山區居民撤離

▲陳其邁今天先後視察前鎮新生路地下道、大寮內坑里等積淹水點並下令山區居民撤離。（圖／高市府提供）
▲陳其邁今天先後視察前鎮新生路地下道、大寮內坑里等積淹水點並下令山區居民撤離。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-06 15:18:22｜2021-06-06 15:19:47

受到梅雨滯留鋒伴隨西南風影響，高雄從昨(5)日開始徹夜強降雨，今(6)日清晨降超大豪雨，市長陳其邁一早即要求提升為二級開設後便先後趕往前鎮、大寮、美濃等地視察，要求撤離桃源區建山、高中里居民，預計撤離83人。六龜區潛勢危險地區洗腎病患、孕婦也趕緊先撤離或下山依親。

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▲高雄市金福地下道淹水約2公尺深。（圖／高市府提供）
▲高雄市金福地下道淹水約2公尺深。（圖／高市府提供）
陳其邁一連勘查新生路地下道、大寮內坑里、阿蓮中路里、永安誠毅紙器股份有限公司，及岡山區五甲尾滯洪池等處，陳其邁除要求市府各單位正積極應變處理排除災情，務必讓民眾影響降至最低。他也提醒市民朋友，最大雨勢還沒結束，還要持續嚴加留意，如有任何災情傳出可撥打119協助排除。

▲市長陳其邁陳其邁積勘查各淹水點除要求市府各單位正積極應變處理排除災情，務必讓民眾影響降至最低。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁陳其邁積勘查各淹水點除要求市府各單位正積極應變處理排除災情，務必讓民眾影響降至最低。（圖／高市府提供）
另外，山區發布土石流紅色警戒，桃源區建山及高中里持續強制撤離居民，預計撤離83位，陳其邁要求一小時內撤離居民至安全場所，警消人員全力協助，以維護山區民眾人身安全。六龜區潛勢危險地區的保全對象共52人(49位洗腎病患及3位孕婦)，其中洗腎病患1人住院、1人在台中、47人在六龜，上述52人均全數撤離(依親)。

滯留鋒面過境，高雄市凌晨雨勢加大，包括岡山、大寮、鳥松、鳳山、美濃等地勢較低路段出現積淹水，水深有半個輪胎，高雄市三民區九如路與高速公路東側便道，今天清晨急降雨宣洩不及出現積水，有車輛拋錨受困。

同時自上午8點10分左右，前鎮區金福路、漁港路淹水，導致金福地下道淹水約2公尺深，消防隊員趕緊拋繩救人，幸好平安脫困，上午9點50分左右，市長陳其邁也趕到現場了解。

高雄經過一夜的豪雨狂炸後，各地都不斷有災情傳出，其中氣象局6日清晨也針對高屏地區發布一級淹水警戒，除前鎮區的中山路地下道早上傳出一起意外，3輛自小客企圖闖過淹水區域不慎滅頂，所幸都已經被順利救出，警方則拉起封鎖線進行管制外，各地也傳出路樹倒塌、鷹架吹落以及多出淹水災情，所幸早上8點過後雨勢漸小，淹水也逐漸消退，警方獲報後也趕往現場拉起封鎖線。

目前豪大雨示警區域，高雄市（鹽埕區、鼓山區、左營區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區）。

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