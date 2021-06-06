雨灌高雄　陳其邁視察積淹水點下令山區居民撤離

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁一連勘查新生路地下道、大寮內坑里、阿蓮中路里、永安誠毅紙器股份有限公司，及岡山區五甲尾滯洪池等處，陳其邁除要求市府各單位正積極應變處理排除災情，務必讓民眾影響降至最低。他也提醒市民朋友，最大雨勢還沒結束，還要持續嚴加留意，如有任何災情傳出可撥打119協助排除。
另外，山區發布土石流紅色警戒，桃源區建山及高中里持續強制撤離居民，預計撤離83位，陳其邁要求一小時內撤離居民至安全場所，警消人員全力協助，以維護山區民眾人身安全。六龜區潛勢危險地區的保全對象共52人(49位洗腎病患及3位孕婦)，其中洗腎病患1人住院、1人在台中、47人在六龜，上述52人均全數撤離(依親)。
滯留鋒面過境，高雄市凌晨雨勢加大，包括岡山、大寮、鳥松、鳳山、美濃等地勢較低路段出現積淹水，水深有半個輪胎，高雄市三民區九如路與高速公路東側便道，今天清晨急降雨宣洩不及出現積水，有車輛拋錨受困。
同時自上午8點10分左右，前鎮區金福路、漁港路淹水，導致金福地下道淹水約2公尺深，消防隊員趕緊拋繩救人，幸好平安脫困，上午9點50分左右，市長陳其邁也趕到現場了解。
高雄經過一夜的豪雨狂炸後，各地都不斷有災情傳出，其中氣象局6日清晨也針對高屏地區發布一級淹水警戒，除前鎮區的中山路地下道早上傳出一起意外，3輛自小客企圖闖過淹水區域不慎滅頂，所幸都已經被順利救出，警方則拉起封鎖線進行管制外，各地也傳出路樹倒塌、鷹架吹落以及多出淹水災情，所幸早上8點過後雨勢漸小，淹水也逐漸消退，警方獲報後也趕往現場拉起封鎖線。
目前豪大雨示警區域，高雄市（鹽埕區、鼓山區、左營區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區）。