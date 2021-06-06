北部護理師爆發離職潮？陳時中否認：5月份人還多469位
針對近期傳出有護理師離職潮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）回應，「事實是沒有離職潮」，根據統計，5月份護理師人員跟以往比起來，整體還多了469位，雙北地區還是陸續有人員增加。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-06 15:27:15｜2021-06-06 17:55:09
陳時中表示，這段時間護理人員在第一線，承受非常大的壓力，但他們仍是很堅強勇敢的面對，「對他們非常謝謝」；不過，他們也有詢問北部醫院的護理部，目前除了市府聯醫未回覆之外，其他醫院都有答覆稱「沒有離職潮」。
至於是否能夠跨區支援人力，陳時中指出，在不同院所都有不同的醫療體系，所以怎麼讓原來醫療系統更加堅強，並讓各家醫院能顧好原有狀況，這是目前比較重要的，現階段還不需互相支援，「但怎麼減輕大家負擔以及相關津貼，我們都會用最好的方法來協助」。
陳時中說，這段時間努力最多的還是在醫療量能部分，因此在5月14日啟動傳染防治醫療網，用要求專責醫院把專責病房開出來，當然這是需要中央地方一起努力，大家密切合作來調度相關病房；此外，集中檢疫所也開設綠色通道，讓病人移出不會有障礙。
陳時中表示，透過這些時間努力，目前病人出院、解除隔離人數越來越多，雙北一方面是相關硬體也增加了，因此現階段壓力比前些時間小一點，達到平衡狀況。
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