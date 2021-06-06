川普罕見現身拿疫情做文章　左批佛奇右要中國賠

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川普指佛奇常在電視上露面，「醫術不怎麼樣，作秀倒很在行」，「一直以來他看每個問題幾乎都錯，對於武漢實驗室亦然」。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源仍是各界激辯焦點，美國情報機關也仍在調查。川普在任期間看到美國近60萬人染疫身亡，連他自己也一度確診，而抗疫不力似乎也是他去年大選敗給民主黨籍對手拜登的原因之一。
川普要求中國為處理疫情不力賠償美國及全世界10兆美元，他還說，各國積欠北京的債務也應一筆勾銷。
川普今天的現身宛如過去他招牌的造勢大會，北卡州共和黨主席懷特利（Michael Whatley）以「我們的總統」介紹川普出場，無異是呼應川普宣稱2020年大選被舞弊偷走、是「世紀罪行」的說法。
川普說，紐約州檢方針對他的公司展開刑事調查是「終極的欲加之罪」，還說民主黨在他任內發動2次彈劾未果後仍不死心，才又來搞出這招。
川普說：「獵巫行動已經5年了，一騙再騙。」「2024年11月前，他們都不會罷手。」
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）正調查川普集團是否不實申報房地產價值，藉此取得貸款以及經濟與稅務上的好處。
對於自己是否參選2024的問題，川普僅說自己很期待那一年，吊足了大家胃口。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100606