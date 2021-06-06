全面查察移工宿舍　南科週二起每天快篩1,500人

中央流行疫情指揮中心公布，今（6）日台南市新增兩例本土確診病例，台南市長黃偉哲上午與局處首長召開視訊一級指揮中心防疫會議，會中指出即日起將全面查察移工宿舍、大型規模疫苗施打計畫，以及台南市衛生局人力進駐南科協助快篩，預計週二起會開始進駐5組人員前往協助快篩，每天可篩1,500人。
至於案11102為60餘歲女性，5月10日曾到北部醫院治療其他疾病，住院一週後出院，出院後至5月28日期間均住在新北親友家，因新北親友家中有4人確診，案11102遂於6月4日進行居家隔離，後續由衛生局安排接觸者採檢並於6月5日凌晨確診，目前匡列2名接觸者。
對於南科外籍移工的篩檢，衛生局長許以霖表示，明日將請南科管理局把去過高風險地區的員工都先造冊列出，週二會有5組人員前往協助快篩，每天可篩1,500人，除了南科外，其他工業區的移工，後續也將由請發局工業區科跟衛生局建立相關篩檢量能。
對此，勞工局長王鑫基則說，台南移工宿舍人數100人以上有14家、50-100人有58家、50人以下有580家，即日起將加速完成全面查察，也將製作多國語言圖卡，加強宣導移工盡量禁止外出。
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