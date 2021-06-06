疫情下高危險群是他們！唐綺陽籲拿出「不能精神」對抗

台灣疫情連環爆，惹得人心慌慌不說，疫苗、疫情都成為大家討論的議題，「國師」唐綺陽在臉書發文呼籲，要拿出「不能精神」，不要想著靠運氣、不能太自信等，要「加強防護，繼續繃緊神經」面對疫情才對。

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雖然疫情指揮中心呼籲不要群聚、待在家進行防疫，但還是有少部分人不聽規勸。唐綺陽在臉書提到，之後將會迎來木星逆行，會出狀況的都是「過度樂觀、自信、大意」導致，就像在傳統市場人擠人，即是高危險群，所以她呼籲：「我們都要拿出『不能』精神，不能想著靠運氣，不能太自信，不能粗心，不能僥倖，而是『加強防護，繼續緊繃神經』才是王道。不然，現在還很自由之處，就是未來最不自由之處喔！」也強調，現在這個非常時期，乖乖自肅就對了。

▲▼唐綺陽分享每周運勢，以及注意事項。（圖／翻攝唐綺陽臉書）

唐綺陽警告，目前是土星逆行的狀態，因此這些考驗衝著「過去疏於規範、不夠嚴謹犯的錯」來，繼續根據弱點問責，所以再也不能出現失誤，「因為後果並不輕，是會影響社會觀感、地位的程度，所以唯一應對的方式就是痛定思痛。」

此外，唐綺陽也透露，這次的水逆雙子，影響的層面是「眾說紛紜」到極致，「尤其在傳播快速的時代，簡直人人是記者，是消息靈通人士，處處都在發表演說，信息可信度也大打折扣。」似乎暗指疫情下，每個人都化身專家，對於疫情、疫苗發表看法。